2018年07月16日 17:14 中時 王文吉

關主為弘文中學新生逐一導覽校內行政單位。（王文吉攝）

學務處佈置成詭譎的氣氛，變成血霧之國，象徵鐵血紀律。（王文吉攝）

關主說明學務處會依校規懲戒犯錯學生，佈置成血霧之國，瀰漫肅殺氣氛。（王文吉攝）

弘文中學新生訓練以知名忍者動畫為發想，設計「邊玩邊學」的闖關遊戲。（王文吉攝）

新生進行「橘色閃電」闖關遊戲，訓練團隊合作及班級向心力。（王文吉攝）

新生以各種湯匙、飯匙、球拍等進行乒乓球接力。（王文吉攝）

弘文中學高中部滿招 新生接受「忍者」訓練

私立弘文中學辦學注重多元創新，今年高中部不但滿招，還較去年增加2班、約80位學生。校方16、17日為540位新生舉辦新生訓練，別開生面以知名忍者動畫為發想，新生藉由闖關遊戲認識學校的環境、學習生活教育，並且訓練溝通表達與團隊合作，凝聚班級向心力。

圖書館主任陳俊穎率領志工學生與校友小香蕉服務隊，將校園打造成忍者情境，各處室也化身不同國家，如學務處變成血霧之國，教務處佈置成海洋和鯊魚情景，輔導室變成縛島寺，總務處成了叢塢之國。開訓典禮由校長張輝政穿披風帥氣出場，各處室主任也穿著邪惡組織的披風走到台前，獲得新生們熱烈歡呼。

陳俊穎及學務處訓育組長黃嘉瑩組表示，第一天「中忍試煉」闖關內容設計國文、英文、數學的遊戲、自然科學的趣味實驗，還有學校周遭的地理、歷史及藝能科等。第二天的「中忍任務」闖關內容則以生活教育與行政單位為主，包含打掃、請假規定、服裝儀容、獎懲規定、報修設備等，全以遊戲進行，邊玩邊學。

張輝政表示，該校課程採取多元創新，新生訓練也跳脫教條式的宣導，讓新生藉由遊戲闖關來認識學校的環境、學習生活教育，並且訓練溝通表達與團隊合作。該校辦學深獲家長肯定，今年高中部共招收12班，總計540位新生，不但滿招，還比去年增加2班，報到率9成多。

(中時 )