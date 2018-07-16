新北》藍議員參選人看板嗆聲淡水蔡依林 立委「綾」貢獻

藍營第一選區議員參選人陳偉杰競選看板以「立委綾貢獻 淡水不要蘇」斗大標語，向綠營立委呂孫綾、新北市長參選人蘇貞昌嗆聲。（譚宇哲翻攝）

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年底九合一選舉腳步逼近，上月甫獲國民黨新北市黨部徵召參選第一選區議員的陳偉杰，今天首度在淡水區真理街掛出競選廣告看板，看板以「立委綾貢獻 淡水不要蘇」斗大標語，向綠營立委呂孫綾、新北市長參選人蘇貞昌嗆聲，引起路過民眾注意，陳偉杰說，要用看板告訴大家「我準備好了！」

陳偉杰表示，有人的父親擔任新北市議員時，擁有五筆「變更淡水都市計畫案」內的土地，母親在「淡水區海天段」開發案也擁有其中兩筆土地，但當事人仍參與兩案的審議，被監察院依違反「公職人員利益衝突迴避法」開罰200萬，「這樣的家族子女還出來參選公職，市民朋友不能接受」。

陳偉杰強調，看板就是要凸顯淡水人不需要靠爸的「父酬者聯盟」，不需要只作秀的「山寨蔡依綾」，淡水人拒絕家族壟斷；陳偉杰也說，自己出身基層、沒有財團背景，如今榮幸獲得徴召，要用這面看板告訴大家「我準備好了！」

對於藍營議員參選人以競選看板叫陣，立委呂孫綾辦公室對此表示「不予回應」，蘇貞昌競選辦公室也表示「沒有回應」。

39歲的陳偉杰擁有台灣師範大學政治學研究所法學博士學位，現任新北市青工總會長、國民黨中央新媒體部副主任，過去也曾擔任立委林德福、前立委劉盛良辦公室助理，今年因國民黨永和區提名席次由4席調降為3席，陳偉杰3月底在臉書宣布退出初選，上月獲得市黨部徵召，轉戰第一選區市議員。

(中時 )

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