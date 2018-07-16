9次援助北韓饑荒 慈濟功德會獲南韓萬海和平獎

南韓《朝鮮日報》報導慈濟獲得萬海和平獎。（圖／朝鮮日報網）

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中時電子報

台灣著名宗教團體慈濟功德會今年獲評選為韓國萬海和平獎得主，得獎理由是北韓多年來分多次爆發嚴重饑荒，慈濟功德會連續對北韓展開高達9次的救濟行動。韓國媒體也對慈獲獎新聞與其慈善事蹟予以大篇幅報導。

據中央社報導，南韓《朝鮮日報》今天在頭版及「萬海大獎的榮耀的面孔專版」以近半版的大篇幅報導這項消息。

報導說，韓國三大報之一的《朝鮮日報》還派出記者走訪台北、花蓮及高雄，今天在其報紙與網站上刊出專題報導，以「人傷我痛，人苦我悲」為題來標榜台灣慈濟功德會堅守的精神。

報導同時介紹由證嚴法師於1966年成立的慈濟功德會，不僅在台灣地區，還在全世界120多個國家進行緊急救援、醫療、教育、環境保護等善行。

報導指出，台灣慈濟在北韓大鬧饑荒的1997年開始，已連續對北韓開展過9次救護活動。當時北韓最高領導人金正日特別派出功勳藝術畫家團體赴台灣，為慈濟繪製了巨型壁畫以示感恩。

報導稱，台灣慈濟的成員們為了幫助因為戰爭、自然災害而受苦的地球村鄰里，自願承擔一切費用。慈濟人更是以「一天不做事，一日不進食」作為修行原則。

萬海獎各獎項獎金為1億韓元（約合新台幣271萬元），頒獎典禮將在萬海祝典期間的8月12日在江原道舉行。

(中時電子報)

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