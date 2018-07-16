水果盛產讓不少糖尿病患者也受害

2018年07月16日 17:11 中時 洪榮志

今年全台有不少水果盛產，卻因為產銷失調導致價格崩盤，讓果農苦不堪言。不過，水果盛產的受害者不只有農民，台南市立安南醫院16日說，不少糖尿病患者原本血糖控制得宜，卻因為吃多了便宜的水果，造成血糖飆高，也算是另類受害者。

「阿姨！怎麼這次血糖又高起來了呢？」、「醫師金拍寫，最近隔壁送我1箱芒果，我每天切5、6顆給家人吃，自己啃芒果心，血糖就高起來了。」類似這樣的情節，這個月在安南醫院糖尿病門診不斷上演。

安南醫院新陳代謝科醫師陳擇穎指出，從幾個月前的香蕉、鳳梨、荔枝盛產開始，到最近的芒果、木瓜、火龍果，價錢都非常便宜；尤其南部一些民眾自己種植水果，家裡水果都非常多，「不快吃會壞」，只好多吃或分送給親友，導致許多原本血糖穩定的糖尿病患者，糖化血色素也因此竄高，成為「另類受害者」。

陳擇穎認為，早期水果價格偏高，加上富含纖維、維他命C等營養素，長輩們常認為多吃多健康。不過，水果含大量果糖，還是可能造成肥胖與體重等問題；尤其是糖尿病患者更應注意「酌量、慎選」。

陳擇穎強調，水果無論吃哪幾種，一天能吃的總量，應該遵守「一天兩拳頭」或「一天兩小碗」的原則；至於在種類的挑選上，由於近年來品種改良，許多水果的甜度都大幅上升，更必須慎選。

陳擇穎建議，糖尿病患者盡量食用「低升糖指數」的水果，像蘋果、芭樂、奇異果等；目前豐收的火龍果則因富含果膠與膳食纖維，可幫助穩定血糖，也是不錯的選擇，只是含糖略高仍不宜多吃。

至於最近盛產的芒果、鳳梨、荔枝、西瓜，均屬高升糖指數的水果，容易造成血糖上升，加上好吃又不須特別咀嚼，很容易過量，如果血糖控制不穩定，最好盡可能少量食用。

(中時 )