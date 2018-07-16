劉奕兒大銀幕解放胸前「露一點」 Jimmy急要求換一件

2018年07月16日 17:24 中時 徐桐炘

劉奕兒與19歲美少女項婕如16日出席《有五個姊姊的我就註定要單身了啊！》預告發佈會，女主角項婕如以日系水手服亮相，劉奕兒則身穿緊身教官制服和迷你裙，微露酥胸和大展長腿，她此次更為電影穿上性感黑色泳衣露出胸前「一點」，她笑說：「原本以為這顆痣只有爸媽看得到，但現在放到大銀幕上，會從0.2公分變成20公分吧！」

片中5個姊姊各有特色，劉奕兒飾演穿著火辣、有SM傾向的教導主任，她花了些時間克服心理障礙才適應外型，「平日都買比較多布料的衣服，大概10件戲服才是我平時穿的衣服吧！」開拍前有先向男友洪天祥（Jimmy）報備，但一秀出泳衣照，Jimmy立刻問她：「一定要穿這樣嗎？不准穿！」她只好拿家人當擋箭牌：「爸爸都說可以了！」才成功說服對方。

劉奕兒又自曝還有「第二點」另一顆痣長在更私密處，已做好防護措施不會外露，她穿上綁帶泳衣時，即使線都已經陷入肉裡，還不斷要求造型師：「再綁緊一點！」深怕走光。她表示其實爸爸對衣著也頗有意見，擔心她穿太少容易碰撞受傷，今全家人動員捧場，主持人蔡昌憲就打趣說因她打扮太性感，爸媽和弟弟都來盯場保護，但劉奕兒有點無奈的表示，進場時奶奶竟然問經紀人：「奕兒在哪裡？」沒想到連家人都認不得。

項婕如在片中和「大姊」謝金燕有最多親密接觸，她大讚姊姊非常貼心，「因為在冬天拍攝很冷，她會帶暖爐並且留位置給大家圍在一起取暖，還會給毯子！」導演蘇文聖又補充：「還請我們吃東西，有藥燉排骨！」劉奕兒則說第一次見到謝金燕就立刻問：「可不可以摸腿！」對方也大方同意，讓項婕如在一旁懊悔沒有提出要求，不過接著又炫耀：「沒關係，我有摸到手！」足見謝金燕在片場的高人氣，演員紛向她爭寵。

(中時 )