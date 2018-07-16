世足冠軍戰跟風下注 中百倍獎金全捐學校做公益

世界盃足球賽落幕，期間台灣運彩吸引不少民眾購買試手氣，麻豆曾文家商林姓前家長會長跟著朋友投注，猜測兩隊正確比分，沒想到真的中獎，決定把獎金全數捐給學校做公益。（莊曜聰翻攝）

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中時

4年一度的世界盃足球賽剛剛落幕，這次比賽場地俄羅斯與台灣時差不大，也吸引更多民眾關注對戰結果，台灣運彩買氣強強滾，光是冠軍戰就有8.5億新台幣銷售額，球迷不管內行外行都想試試手氣，台南麻豆一所學校的家長會前會長跟著朋友下注100元，竟然猜中正確比分，賠率高達130倍，他第一時間PO上家長會LINE群組報喜，也決定全數捐給學校做公益。

世界盃足球賽引爆全球關注，相關博奕活動也人氣滿滿，台灣運動彩券也創下銷售紀錄近3屆世足賽以來新高，彩券經銷商表示，由於這次賽事均集中在晚間到午夜，民眾下班剛好順便投注試手氣，所以買氣旺很多。

除了選擇賭比賽輸贏，也有人下注正確賽事比分，賠率較高，看起球賽也格外刺激，麻豆曾文家商林姓前家長會長與朋友相約看轉播，朋友提議到投注站試試手氣，看到朋友下注法國對克羅埃西亞4：2，雖然直覺不太可能，但仍花100元玩玩。

近幾屆冠軍戰比分都相當接近，賽前分析兩隊出現4：2的結果機率較低，也因此賠率高達130倍，還有人笑說這又不是棒球賽，沒想到90多分鐘踢下來，烏龍球、12碼罰球、低級失誤、勁射好球通通出現，結果連專業球評都傻眼。

林姓前家長會長看著彩票不敢置信，拍照後上傳LINE群組，家長會成員紛紛恭喜，對於這從天而降的意外之財，他表示領獎後將全數捐給學校，校長陳藝昕也代表師生表達感謝之意。

(中時 )

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