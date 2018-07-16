川普受訪稱歐盟是敵人，貿易上佔了美國太多便宜

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美國總統川普的歐洲行到處嗆不停。他昨日抵達芬蘭首都赫爾辛基，準備今日與俄羅斯總統普丁召開峰會，會前他受訪時被問到美國貿易的最大敵人是誰？沒想到他第一個點名歐盟，稱歐盟在貿易上對美國的所作所為無異是「敵人」。這個毫不掩飾的驚人發言讓歐盟領袖更加憂心川普將反轉二戰以來的美歐關係，與俄羅斯愈走愈近，也代表美歐貿易與軍事緊張關係並未緩解。

川普日前接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《面向全國》（Face the Nation）訪問，該節目15日播出，川普被問及美國在全球最大的敵人是誰時表示：「我認為我們有很多敵人，從歐盟在貿易上對我們的所作所為，我認為他們是敵人，雖然你們大家不這麼想。」

他接著說：「俄羅斯在某些方面是美國的敵人。中國大陸是經濟上的敵人，兩國確實是敵人，但並不代表他們是壞人，不代表任何事情，這代表他們有競爭力。」

主持人再次追問川普：「很多人會很驚訝你將歐盟視為敵人，甚至還排在中國大陸和俄羅斯之前。」川普則回應：「歐盟很難搞。我尊重歐洲各國的領袖，但在貿易上，他們佔了我們太多便宜，其中很多是北約會員國，卻沒有付錢。」

刻正在北京出席中歐峰會的歐洲理事會主席圖斯克推文回應指，歐盟與美國是最好朋友，稱「無論是誰，說我們是敵人，都是在散播假新聞」。

關於美俄會談，外界預測，普普兩人可能就俄羅斯干涉2016美國大選、裁減核武、敘利亞內戰議題進行相關討論，不過川普卻說，對這場會談沒有太高的期待，只是單純碰面。但他又吊人胃口地說：「我們可能討論出令人非常驚奇的事情。」並強調他對俄國的態度向來遠比「不誠實」的媒體所認為的還要「強硬」，且「絕對」會提出有關干預大選的問題。

對於雙普會，德國警告川普勿一意孤行，與普丁簽署會傷害北約的協議。德國外長馬斯表示，美國若單方面決定與俄羅斯訂下協議，不但會傷害盟國，也會危害美國本身，但他同意美俄對話是好事，可以向裁減核武再踏出一步。

在英國，政界亦擔憂川普擅自與俄羅斯達成「和平協定」，削弱北約的力量。政壇人士擔憂，普丁會游說川普減少美國對歐洲安全投入的資源。

(中時 )

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