湖北•武漢周台灣水果節開幕 三十位台灣果農 大陸推廣初體驗

2018年07月16日 21:09 中時 王雅芬

湖北省台辦章笑梅副主任（左三）、武漢市政府董廣利副秘書長（左二）、武漢市台辦張強副主任右三）及武漢耀泉農產品公司總經理詹耀聰（左四）、百果園集團高級行銷總監楊茜（左一）一起出席台灣水果節，用行動支持台灣水果。（攝影／王雅芬）

三十位來自台灣的果農，在武漢百果園門市，開心的拿起來自台灣各式各樣的水果，向民眾推薦。（攝影／王雅芬)

台灣水果品質深受大陸民眾喜愛，佔台灣外銷水果的85%左右。而連鎖品牌百果園目前是大陸採購台灣水果最多的企業之一，2017年百果園整個大陸分店的台灣水果銷售約1.27億元人民幣，其中武漢市272家分店對台灣水果的採購量就接近2000萬人民幣。

以「寶島貴客來，江城百果香」為主題的2018湖北•武漢台灣周台灣水果節，7月16日在武漢市江岸區京漢大道金地名郡西門廣場前的百果園開幕，湖北省台辦章笑梅副主任、武漢市政府董廣利副秘書長、武漢市台辦張強副主任及武漢耀泉農產品公司總經理詹耀聰、百果園集團高級行銷總監楊茜皆一起出席支持台灣水果。

詹耀聰總經理致詞時表示，這次他帶了三十位台灣的果農一起來武漢參與台灣水果節，讓果農們親眼看看他們種的水果在武漢銷售的情況，也讓果農對未來大陸市場的銷售有信心，不再擔心種的水果賣不出去。他說大陸市場量大且穩、採購價格合理，對台灣盛產時的產銷可以起均衡作用，對果農收益真的有實質的幫助，他「感謝武漢及百果園讓他在這棵大樹下一起成長」，最後並讓三十位來自台灣果農起立一起表達心中最真摯的感謝，現場以熱烈掌聲回應。

(中時 )