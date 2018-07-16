工研院與日本簽署毒化災應變締約合作

2018年07月16日 17:25 中時 陳育賢

工研院與環保署打造的「低危害性常壓儲運應變聯防能力提升模組」與「高危害性高壓儲運應變聯防能力提升模組」化災應變車輛。（陳育賢攝）

工研院與環保署打造的「低危害性常壓儲運應變聯防能力提升模組」與「高危害性高壓儲運應變聯防能力提升模組」化災應變車輛。（陳育賢攝）

工研院緊急應變諮詢中心結合時下最新的VR技術，讓訓練人員透過虛擬實境操作，學習正確的災害處置應變知識。（陳育賢攝）

為強化毒化災應變機制，提升人員危機應變能力，工研院16日與「日本海上災害防止中心」（MDPC）共同簽署「毒化災應變締約合作備忘錄」，建立應變技術及專業知識合作，未來將強化台日雙方毒化災與提升事故防災應變能力。

代表簽署備忘錄的工研院綠能與環境研究所所長胡耀祖表示，目前常見的化學品已高達6萬多種，操作稍有不慎即會傳出化學災害事故，包括工廠火災、毒氣洩漏、有毒化學槽車翻覆、勞工職災等，每年的化災疑慮通報事件已從300餘件，竄升至400餘件。

工研院為協助國內產業快速切入毒化災應變，1996年即已創建台灣第1個緊急應變諮詢中心，緊急救援服務遍及全台，近年重大事件包括高雄氣爆等意外，工研院都有參與救援。

胡耀祖說，今年工研院更與日本海上災害防止中心進行交流，未來將持續推動國際災害應變交流平台，建立跨國專業服務網等關鍵性工作，在環保署化學局支持下，期望藉由與日本海上災害防止中心共同合作，組成國際化災應變交流平台，以提升國內產業界的應變操作及防護能力。

日本海上災害防止中心理事長岩男雅之則表示，MDPC自1976年成立以來，一直針對海上重大意外災害及汙染事件進行災害資訊蒐集處理、國際防災業務合作、災害訓練以及應變諮詢服務。

2014年更開始從事陸地災害應變業務，希望經由此次備忘錄的簽署，結合台日雙方在毒化災害防災應變的經驗，共同建立相關資訊及事故應變經驗交流平台，增強每個地區的防災能力。

而在雙方簽署備忘錄後，工研院也展示時下最新的VR虛擬實境操作訓練課程，受訓人員可以在電腦模擬的毒化災害虛擬空間中，透過身歷其境的視覺呈現、音效環繞與互動回饋刺激，學習正確的災害處置應變知識。

此外，工研院也展示與環保署化學局歷時22個月打造的「低危害性常壓儲運應變聯防能力提升模組」與「高危害性高壓儲運應變聯防能力提升模組」兩台化災應變車輛，展現實際應用在實兵演練測試的28種課程，可強化第1線災害防救人員應變能力。

(中時 )