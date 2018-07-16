改善颱風後校園周邊髒亂　民代爭預算

基隆市議員林明智向基隆市政府民政處爭取30萬元預算，協助基隆市暖暖區7間學校整理校園環境。（張穎齊翻攝）

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基隆市議員林明智向基隆市政府民政處爭取30萬元預算，協助基隆市暖暖區7間學校整理校園環境。（張穎齊翻攝）

基隆市暖暖區各級學校在暑假期間人力不足，近期又遭逢瑪莉亞颱風侵襲及強降雨，導致校園周邊的環境髒亂，在經費不足的情況下，過去僅依靠各個學校師生、工友整理，市議員林明智得知後，便向基隆市政府民政處爭取到30萬元預算，協助教育處來改善，期許在9月開學前，還給學童優質的學習環境。

基隆市在暖暖區轄下有5國小、1所國中、1所完全中學，因為校園環境比鄰住宅，各級學校常在颱風季節及暑假期間接到里長或市民投訴，需要修剪樹枝、整理邊坡及各種環境問題，且大型樹木垃圾清運的費用，也由各個學校自行吸收，對此，林明智便邀集市府相關單位會勘商討，爭取預算辦理環境整理事宜。

林明智指出，為改善校園環境問題，已向民政處爭取30萬元預算，協調教育處利用環境整理的開口契約，為暖暖區各級學校開設統一窗口，並搭配環保局清潔隊協助定點清運，降低每平方公尺勞務整理費用，預計將能在9月份開學前，為暖暖區7間學校整理校園環境，市府也表示同意規畫辦理。

林明智表示，感謝民政處和教育處、環保局、暖暖區公所等單位共同協助，暖暖區公所也將自己的開口契約，提供教育處參考承辦內容，依規定開口契約在上網公告後，就能開始辦理，未來在颱風季節、暑假期間，各級學校就能妥善的維護校園環境、敦親睦鄰。

(中時 )

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