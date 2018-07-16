幫教長解套 陳振貴呼籲儘速聘任管中閔

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旺報

新任教長葉俊榮16日上任，不過此前他就表示，台大校長遴選案對社會影響大，造成台大更消沈，他要「不讓卡管案再糾結」，希望在短期內解決台大校長爭議。實踐大學校長陳振貴表示，這的確是葉部長上任後第一優先要面對且要解決的問題，否則他的部長之路恐怕很難走下去。

陳振貴說，1月5日台大校長遴選委員會依法推擧新任校長管中閔，但因為政治力介入，遭到教育部刁難，拒絕聘任，要求台大重新遴選，導致兩位部長下台，而且台大也為此提起訴願，並打算打行政訴訟，以捍衛大學自主。此案教育部一直堅持有最後監督與准駁權，才導致此困局。

陳振貴認為，國立大學校長遴選，在台師大第11任校長黃光彩事件後，教育部於民國94年底修正公布新的遴選制度，廢除二階段遴選辦法，改為「混合一階段遴選」，將「自治」、「監督」、「可課責性」熔於一爐、微妙平衡。

陳振貴引述自由時報93年報導，當時教育部長杜正勝指出：「教育部與大學已達成共識修訂大學法，大學校長遴選將由現行兩階段改為混合一階段遴選，且遴選委員會中教育部的代表比例將降為三分之一，委員會遴選出的校長人選，教育部僅能直接聘任,不再具有圈選權，將大幅降低官方影響，真正落實大學自主。」陳振貴說，可能這些話大家都忘記了，才發生「拔管之亂」，台大也在7月6日發起「全國大學自主聯盟」，準備動員全國大學，長期抗戰；為今之計，即然葉俊榮也來自台大，他更有身份與機會和台大溝通，也請民進黨讓他「用自己的方法」去解決這個難題。

陳振貴說，據悉教育部如果堅持台大重啓遴選，即使容許管可以再參選，管也絕對不會再出來參選；如果葉部長同意聘任管中閔，台大應該會撤銷訴願，事件得以落幕。當然葉部長須發揮他在執政黨院會、黨團與智庫的影響力，讓反對者有台階可下，以擺脫外界對民進黨「破壞大學自主」的駡名。

陳振貴認為，台大校長遴選委員會及校務會議程序完備，符合大學自治精神與規範，其決定應受到教育部採鈉，在理論上不會造成葉部長的困擾。台灣總算又有教育部長了，希望葉部長徹底釐清媒體對他在浙大兼課與假發票事件的疑義，並發揮他的協調性與法學背景及一般學者所欠缺的政治個性，穏住現局，提振士氣，並且為四面楚歌的教育找出精神與出路，「我們對他抱著很大的期待與祝福！」

(旺報 )

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