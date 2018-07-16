把握冬病夏治好時機　署基提供三伏貼門診

為改善民眾冬天鼻子過敏、過敏性氣喘等體質，衛生福利部基隆醫院中醫科特別提供三伏貼門診服務，治療期間直到8月25日，歡迎民眾多加利用。（張穎齊翻攝）

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夏至過後，天氣炎熱，衛生福利部基隆醫院（署基）指出，此時正值「冬病夏治」的好時機，為改善冬天鼻子過敏、過敏性氣喘等體質，中醫科提供「三伏天貼穴特別門診」，治療期間直到8月25日，歡迎民眾多加利用，提早防治冬天易發作的呼吸道疾病。

院方解釋，三伏貼是指夏至過後的第1個庚日到第3個庚日期間，在風門、肺俞及腎俞等穴道，貼上溫熱藥物，以增強抵抗力，待冬天到來時，改善好發於冬天的疾病症狀。

衛生福利部基隆醫院中醫科醫師陳致舜表示，有些民眾在冬天容易引起呼吸道疾病，像是氣喘、過敏性鼻炎、反覆感冒等，大多屬於較寒性的體質，因此在夏至過後、天氣逐漸炎熱時貼三伏貼，可以使藥性更容易滲透體內，達到效用，甚至能改善虛寒體質。

陳致舜說明，氣喘、過敏性鼻炎及慢性咳嗽，是好發在冬季難治的疾病，常因灰塵、塵蟎、刺激性空氣、油煙、氣候變化、環境改變及呼吸道感染等因素所誘發，為肺部系統之疾病，而肺在中醫學之五行學說屬性為金。

他還提到，根據中醫「春夏補陽」的原理，在「三伏陽盛之際 」，於夏至後1個月，選擇屬於金的庚日，每隔10天，將具有減敏定喘及化痰止咳功效的中藥餅，敷貼於患者背部之穴位，約3至6次，可助長陽氣，預防並治療在冬天好發或遇冷則作的呼吸系統疾病，降低寒冬發病率。

陳致舜提醒，三伏貼除了可減少胃腸道刺激，延長藥效外，尤其適用於不喜歡服藥的小兒及服藥過多的老人，但孕婦及1歲以下幼兒，則不宜使用此法，歡迎民眾於8月25日前多加使用三伏貼特別門診的服務。

(中時 )

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