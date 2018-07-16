MLB》兩個條件 水手隊簽下18歲小將張景淯

加盟美國職棒大聯盟水手隊的18歲左投張景淯（見圖），期許自己赴美發展後一年一年更加進步。（中央社記者張新偉攝）

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中時電子報
／綜合報導

畢業於高雄市高苑工商的18歲左投張景淯，將成為第10位加盟美國職棒西雅圖水手體系的球員，今天水手隊由國際球探山姆‧高（Sam Kao）代表，為張景淯舉辦媒體見面會，並分享球團相中這位小將的原因。

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見面會上，山姆幫張景淯套上水手隊球衣、戴上球帽，象徵張景淯正式成為水手大家庭的一份子，張景淯難掩緊張心情，表示：可以去美國、加入水手隊，心情相當興奮，每個棒球選手的夢想就是赴美發展，原本沒想到能有現在，自己慢慢進步，一步一步來。」

水手隊國際球探山姆回應：「球團觀察張景淯一年多，很早就設定他是我們要的球員，主要是看他的身體素質非常優秀，具備成為優秀投手的條件，還有一點是他場上表現無懈可擊、沉穩又不慌不忙，即使球隊陷入危機，仍舊完成任務，就是這兩個條件讓球團認定他是我們要的球員，經過一番努力，終於和他簽約，希望他趕快去水手隊發光發熱，成為下一個台灣之光。」

台灣高苑工商18歲投手張景淯（左）加盟美國職棒西雅圖水手隊，16日在台北舉辦媒體見面會，同是高苑工商畢業、也曾旅美的中職中信兄弟球星鄭錡鴻（右）到場送上祝福。（中央社記者張新偉攝）

張景淯也在水手隊安排下，去過一趟亞利桑那春訓基地、水手隊主場，待了約20多天，回憶這段旅程，他說：「這是我第一次去美國，其實就是等體檢，只能在一旁看其他球員訓練，發現訓練環境真的跟台灣不一樣，場地、設備、選手強度都差很多，感覺自己在那邊蠻渺小的，不像在台灣那麼突出。」

同樣是左撇子、來自高苑工商、也到美國發展過的中華職棒中信兄弟球星鄭錡鴻，今天特地以神秘嘉賓身分到場為學弟加油，鄭錡鴻說：「一開始看到景淯，他的身材條件、投球動作流暢性都很不錯，當時鼓勵他只要好好努力，可以朝著美國大聯盟方向去圓夢，既然他今天完成第一步，祝福他在那裏有好表現。」

由於張景淯入選U18亞青錦標賽國手，他將先完成個人生第一次國家隊任務，再視安排啟程赴美。

(中時電子報)

來自高苑工商的投手張景淯（中）加盟美國職棒西雅圖水手隊的媒體見面會16日在台北舉行媒體見面會，他的父母（左一、左二）和弟弟（右二）也到場分享喜悅。（中央社記者張新偉攝）

文章來源：2018俄羅斯世足瘋一夏

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