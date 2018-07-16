台中》中市議員參選人批公園設保險套販賣機易有管理漏洞 市府駁斥：並無髒亂

選舉將至，中市中西區議員選情漸熱，時代力量提名的李國禎(右一)16日批評，崇倫公園廁所外設「保險套自動服務機」，用過的保險套遭棄暗處，現場髒亂，管理出現漏洞。 (本報資料照片)

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選舉將至，中市中西區議員選情漸熱，時代力量提名的李國禎16日批評，崇倫公園廁所外設「保險套自動服務機」，用過的保險套遭棄暗處，現場髒亂，管理出現漏洞。台中市府回應，公園廁所委託專業廠商維護並無髒亂，且選設公園是經多方徵詢民眾意見。國民黨提名的張彥彤則以慈善會理事長身分，向捐助的英才福德廟致感謝狀，籲響應獎助學童就學。

李國禎則表示，接獲學生家長陳情指出，崇倫公園的廁所外設有「保險套自動服務機」，且在廁所外就聽到裡面「啪啪啪」的聲音，他前往現場察看發現，販賣機周遭有用過的保險套丟棄在暗處，還有蚊香及潤滑液。他批評，髒亂狀況顯示市府管理出現漏洞。

台中市府回應，崇倫公園市府派員定期維護管理，廁所委由專業清潔廠商清掃，現況維護良好，並無髒亂情形。而公園設置保險套販賣機是配合衛生福利部疾病管制署提倡安全性行為，經多方徵詢民眾意見，設置地點選在公園、旅館、大專院校等地。

千羽家慈善會獎助學金由張彥彤於106年設立，106年頒給中西區200多名國小學童獎助金約10多萬元，107年擴增為國中小共300多人，在7月初完成頒發。張彥彤表示，過去捐助來源大多是企業，日前獲得英才福德廟捐助，感念地方團體肯定並響應，他16日代表前往致送感謝狀，也呼籲社會響應捐助學童就學。

(中時 )

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