臨時工聽電話取款賺4千元 當車手被逮

2018年07月16日 17:35 中時 黃國峰

詐騙集團偽造司法文件，向被害人收取詐騙金錢。（黃國峰翻攝）

平常從事綁鐵臨時工的18歲錢姓青少年，看到臉書的求職訊息，輕鬆取貨一次就有4000元的高報酬所吸引，淪為詐騙車手，7月13日在烏日高鐵站附近停車場首度向被害人收取贓款時，遭埋伏的台中市警局烏日分局三和派出所員警當場查獲，警方訊後將錢嫌依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。

台中市警局烏日分局三和派出所指出， 一位年約60歲的周姓被害人，12日就被該詐騙集團以涉及刑案，需管收現金的老梗詐騙，周男不疑有他，於12日搭高鐵北上至烏日高鐵站站區停車場，交付現金70萬元給自稱刑警之嫌犯，該集團食髓知味，竟繼續要求被害人13日再提領60萬及金融帳戶提款卡，同樣到烏日高鐵站交付。周男驚覺有異，13日向三和派出所報案，警方派員埋伏，於15時40分當場查獲取款18歲錢姓車手，起獲連絡的行動電話2支等證物，成功阻詐60萬元。

錢姓車手供稱，因為學歷不高，平常在工地擔任綁鐵的臨時工，有做才有，一天才1200元，看到臉書上說的依電話指示領取貨品，一次就有4000元收入很心動，不慎就成為詐騙集團的車手，沒想到才第一次取款，還沒收到酬勞就被警方查獲，真是懊惱。

烏日分局提醒，暑假期間青年學子打工求職須慎選，家長務必幫家中的小孩瞭解求職公司狀況、工作內容，必要時向相關單位查證是否涉嫌不法，勿因小失大，賺取微薄薪水卻意外成為詐騙共犯。有問題可撥打警政署165反詐騙諮詢專線，或撥打臺中市政府勞工局求職防騙諮詢專線：04-22289111轉35607。

(中時 )