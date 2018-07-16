歡慶法國隊奪冠！法商家樂福推一天快閃優惠

台灣家樂福總經理王俊超（左）與民眾同樂看世足賽。圖／業者提供

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家樂福歡慶法國隊踢進世足總決賽，邀請球迷於7／15（日）晚上到家樂福世足快閃店，為法國隊集氣加油！圖／業者提供

歡慶法國隊世足賽奪冠！量販龍頭家樂福今（16）宣布，推出明（17）天一天會員滿額限時9折好康，與全台民眾歡樂同慶；同時，家樂福自有品牌商品祭出更大折扣，凡使用聯名卡購買家樂福自有品牌商品滿399元，就享8折回饋。

家樂福發言人蘇小真表示，自從法國隊踢進四強，就有不少顧客、網友詢問家樂福是否推出慶祝活動？今天凌晨法國睽違20年再度奪冠，身為法商家樂福當然要和所有球迷歡樂同慶，立刻決定推出全館限時9折回饋活動。

家樂福表示，凡是家樂福會員，在明天7月17日上午9點到晚上11點，在全台家樂福量販分店購物滿2,000元即可享受9折回饋，單筆最高回饋5,000元；便利購分店則是滿1,000元就享9折回饋，單筆最高回饋3,000元(以上9折促銷部分商品除外)。所有折扣金額都以「現金折價券」方式回饋，可於7月18至7月24日回店內使用，指定日期回店使用，使用時不限消費金額。

此外，家樂福自有品牌商品也歡樂同慶，即日起至20日止推出自有品牌週，凡是持家樂福玉山悠遊聯名卡會員，刷卡購買自有品牌商品滿399元，就可以享8折優惠，單筆最高回饋5,000元。

家樂福表示，家樂福「狂賀法國世足奪冠九折」活動限時7月17日上午9點到晚上11點，部分指定商品除外，民眾如欲知更多促銷訊息，可以上家樂福FB粉絲網、官方LINE群組或下載家樂福APP查詢。

家樂福並指出，目前家樂福店內還有韓國週、瘋狂會員價、夏日商品等主題促銷，建議民眾可趁9折優惠，購買各種主題促銷或家電促銷商品，就可享受降價再折扣的雙重好康。

(工商 )

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