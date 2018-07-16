《中時晚間快報》危老宅重建 內政部提供百億融資

2018年07月16日 17:39 中時電子報 綜合報導

◎危老宅重建 內政部提供百億融資

內政部今日與財團法人中小企業信用保證基金正式簽訂契約，中央都市更新基金預計自今年至110年，4年共勻撥信保基金10億元，提供100億元額度的融資信用保證，各金融機構預計於8月起開始受理，協助民眾補足重建工程貸款缺口，加速完成重建。

◎12年國教課綱審議 葉俊榮：明年8月上路

新任教育部長葉俊榮被質疑不懂國教，他今天表示，會更用心傾聽、學習，讓自己在國教方面早日進入狀況。他並宣布，12年國教課綱目前正積極審議中，將按照原先規畫，8月底前全部審完，明年8月上路。

◎川普又開炮 批歐盟是敵人

美國總統川普的歐洲行到處嗆不停。他昨日抵達芬蘭首都赫爾辛基，準備今日與俄羅斯總統普丁召開峰會，並在稍早之前接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《面向全國》（Face the Nation）訪問，指歐盟在貿易上對美國的所作所為無異是「敵人」，但補充「這不代表他們壞」。

◎相隔25年台北開唱 譚詠麟圓夢首攻蛋

「校長」譚詠麟將於9月15日登台北小巨蛋開唱！他感性表示，在台北開唱一直是自己多年來的夢想：「以前試過想過，後來因某種原因沒開成功，一晃眼等了很多年，現在終於確定演唱日期，完成了我心目中的願望。以前我在台灣推出的唱片，我都會唱，廣東歌也有很出名的，也都會唱到，希望大家都還記的我的廣東歌。」

(中時電子報)