「校長」譚詠麟出道40年 終於要辦台灣演唱會

2018年07月16日 17:51 旺報 廖慧娟

譚詠麟到俄羅斯，觀看多場世界盃比賽。（寬魚國際提供）

「校長」譚詠麟台灣演唱會終於要在今年9月15日氣勢登場。主辦單位寬魚國際今天（7月16日）宣布，「2018譚詠麟銀河歲月40載世界巡迴演唱會」台北場在小巨蛋舉行，譚詠麟將帶領歌迷重溫多首膾炙人口經典老歌，用歌聲勾起歌迷回憶，也為自己入行40周年寫下美麗的另一篇章！

愛好足球的譚詠麟，日前特別飛到莫斯科參加世界盃，觀看多場重要賽事，更在冠亞軍決賽時，親臨現場，見證法國隊奪冠。他強調：「從一開始我就看好法國隊，果然得到冠軍，我的判斷很精準吧！」

譚詠麟說：「在台北開唱是我多年來的夢想，以前試過、想過，後來因某種原因沒有開成功，一晃眼等了很多年。現在終於確定演唱日期，完成了我心目中的願望。以前我在台灣推出的唱片，不管是流行的，我都會唱，廣東歌也有很出名的，也都會唱到，更希望大家都還記的我的廣東歌。」他打包票說一定會為台北場精心選歌，請樂迷期待。

在台北開唱，譚詠麟特別邀請金曲歌后A-Lin擔任嘉賓，再續當年一起合作歌曲〈遊子〉的音樂情。

「2018譚詠麟銀河歲月40載世界巡迴演唱會」台北場將於9月15日晚上在小巨蛋演出，7月18日中午12點ibon售票開賣，票價最高4800元，最低800元，詳情可洽主辦單位「寬魚國際」。

(旺報 )