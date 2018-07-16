男子手指截肢遭救回　卻因這壞習慣而功虧一簣

國健署提醒，患者術前應戒菸4~8周，術後也要積極戒菸，避免影響傷口癒合。（倪浩倫攝）

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一名工地工人工作時，一個不慎而導致手指截肢，醫療團隊耗時7小時，終於順利接回手指，但病患不聽醫師警告「勿吸菸」而偷吸菸，結果併發嚴重後遺症，手術最終宣告失敗。國健署提醒，所有的手術，患者術後都應戒菸，對於非急迫性的手術，也應術前4~8周就戒菸，否則會影響傷口癒合，或出現感染、血栓、蜂窩性組織炎等併發症倖。

病人待在醫院時，自然不能接觸菸品，但不少癮君子在手術過後，可能會忍不住想吸菸，但無論是術前或術後，吸菸都是大忌。衛福部國健署菸害防制組組長羅素英說，研究顯示，對於非急迫性的外科手術，術前應戒菸4~8周，此外，無論是急迫或非急迫性手術，術後也一定要戒菸，否則均容易影響術後的傷口癒合。

術後傷口癒合的影響，包括傷口裂開、皮瓣壞死、血管栓塞、血腫、感染、傷口腫脹、蜂窩性組織炎等，研究指出，持續吸菸者，併發上述症狀的風險，較不吸菸者「高出一倍」。此外，以心臟手術為例，心肌梗塞患者，出院後若持續吸菸，再次出現心肌梗塞機率是不吸菸者的2.8倍。

羅素英表示，為了手術患者的健康，包括傷口癒合或全身的健康，民眾術後務必要戒菸，現在許多醫院都會替手術患者進行規劃，透過門診來協助戒菸，盼民眾善加利用資源，別讓菸品影響手術效果。

(中時 )

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