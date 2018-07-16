基隆外木山淨灘活動　驚見81支針頭

2018年07月16日 17:49 中時 張穎齊

長期致力於環保的淨灘志工陳信助，15日號召98位志工在基隆市外木山淨灘，卻驚見81支帶針頭的針筒，其中小劑量的毒品針頭就占了61支。（翻攝自陳信助臉書）

長期致力於環保的淨灘志工陳信助，昨（15）上午號召98名志工在基隆市外木山進行70分鐘的淨灘活動，卻驚見81支帶針頭的針筒，陳信助指出，其中小劑量的毒品針頭就占了61支，好在被志工撿到，否則傷到遊客後果不堪設想。

陳信助等98位志工於15日上午9時許至11時許，進行70分鐘淨灘活動，共清出了1313公斤的垃圾，垃圾中包含大量毒品針頭、馬桶蓋、漁網等物，但81支針筒實在太嚇人，陳男驚訝之餘，PO上臉書寫下這段歷程。

陳信助表示，81支帶針頭的針筒中，小劑量的毒品針頭就占了61支，這種小劑量針頭以前也有，糖尿病患者用它來注射胰島素，但現在醫療發達有更好用的胰島素注射器，不痛更不會麻煩，且也不須在海邊施打，好在是被我們志工們撿到，要是不小心傷到遊客後果不堪設想。

「可能是在此地丟棄，也可能是海漂上岸的！」陳信助說，由於瑪莉亞颱風過境後，海灘上有許多垃圾，所以才舉辦淨灘活動，怎料卻有這麼驚人的大量針筒，所幸老天爺給了他們一個涼爽的好天氣，讓他們平安順利完成這次的淨灘任務。

(中時 )