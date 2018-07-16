泰北洞穴救援事件引發口水戰　馬斯克嗆英國救難英雄「戀童癖」

2018年07月16日 22:19 中時 施施

泰國北部清萊府13名足球隊師生受困洞穴18天後全數獲救，泰國舉國歡欣，許多參與救援任務的國外專家也被視為英雄。沒想到這起奇蹟救援事件如今演變成英國潛水專家和美國特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）之間的口水戰，馬斯克甚至嗆英國專家「戀童癖」，引發爭議後又快速刪文。

事件源起於馬斯克在少年受困洞穴期間，自告奮勇打造了小型救生潛水艇並運往泰國，但最後，馬斯克的先進設備並未派上用場，足球隊全體仍仰賴傳統的潛水方式脫困。

率先發現受困師生的英國水底救難人員沃蘭登（John Volanthen）近日接受美國媒體CNN訪問時指，馬斯克根本不了解洞穴內部蜿蜒崎嶇的狀況，所以他打造的潛艇「根本無法前進超過50公尺，這一切只是公關宣傳手法」。沃蘭登還說，馬斯克親自抵達洞穴說明時，還被泰國救難人員趕出去。

這番批評顯然讓馬斯克氣炸了，連發數則推文反擊。他指自己到達洞穴現場時，從未看見這2名被當成英雄的英國潛水員，只看到一批默默努力救人的泰國海豹部隊及其他成員。他又說，當時洞穴水位很淺，「根本可以不用任何裝備游到第5號洞穴，這些孩子就是這樣游過去的。如果我說錯了，你們最好敢公布最後的搜救畫面。」

憤怒的馬斯克越來越口不擇言，最後竟然怒嗆：「不必拿出影片了。我們會證明迷你潛艇可在毫無問題的狀況下抵達5號洞穴。對不起了，戀童男（pedo guy），這是你自找的。」

馬斯克這番言論也引起許多網友抨擊。有人嘲笑他與小17歲的女友交往，卻好意思罵別人「戀童」。還有人認為馬斯克和美國總統川普越來越像，應該加入川普團隊工作。沃蘭登本人隨後表示，將考慮對馬斯克提告。

(中時 )