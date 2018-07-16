金門防疫獲國際認證 中央研設水獺保育中心

2018年07月16日 17:46 中時 李金生

金門縣口蹄疫防疫成果獲世界動物衛生組織(OIE）肯定。（李金生攝）

林聰賢期許防疫人員繼續努力，往「拔針」全面停打口蹄疫疫苗與最後目標的非疫區大步前進。（李金生攝）

林聰賢（中）在縣農會理事長蔡水游（右）及縣府農林漁牧主管陪同下，實地了解農會乾燥中心現況。（李金生攝）

金門縣口蹄疫防疫成果獲世界動物衛生組織(OIE）肯定，農委會主委林聰賢今（16）日下午轉頒該會核定的「施打口蹄疫疫苗非疫區」證書，期許防疫人員繼續努力，往「拔針」全面停打口蹄疫疫苗與最後目標的非疫區大步前進。

針對金門是珍稀保育類動物「水獺」在大陸沿海與台灣地區，唯一仍有穩定族群分布的地方，林聰賢也表示，今年將由林務局以「國土綠網計畫」補助縣府1000萬元進行野生動物緊急救傷空間整建，後續再協調特有生物中心資源，評估在金門設置水獺保育中心的可行性。

林聰賢指出，繼去年台灣、澎湖及馬祖獲認證為「施打疫苗的口蹄疫非疫區」後，今年金門縣再獲得認定，我國全境已成為施打疫苗的口蹄疫非疫區，為進一步達成撲滅口蹄疫目標，今年7月1日起，台灣、澎湖及馬祖已進入停止施打疫苗階段，搭配核發豬隻健康聲明書，強化各項防疫作為，期能逐步朝向不施打疫苗口蹄疫非疫國目標邁進。

林聰賢在縣農會理事長蔡水游及縣府農林漁牧主管陪同下，實地了解農會乾燥中心現況外，也走訪縣畜試所布拉安格斯種牛核心牧場及金寧鄉蔬菜產銷班的溫室設施。

陳福海縣長就地區環境和農林漁牧發展特性，提案11項尋求中央專業及經費補助。他強調金門屬島嶼生態系統，對於疫情傳播及外來種移除，有較高的防堵成效，中央應優先予以重視，另金門居於兩岸中心的關鍵位置，更可做為台灣優質農產的展示與轉運據點，農委會也應給予支持。

林聰賢則指示林務局針對金門松材線蟲萎凋病、銀膠菊與紅火蟻等外來種移除或植物疫病，以「專案」處理外，也可將農委會執行過的科技計畫成果，優先應用於離島環境保護。另有關縣府關切的台中5號高梁種源不足問題，也將由改良場與農糧署相關計畫整合，擴大種源栽植面積解決。

林聰賢並指出，金門高梁酒為具高度經濟收益的農產品，此次「新社花海節」的高粱地景主題創作，可邀請金酒公司設立主題展館，彰顯台灣農產的多元價值。

(中時 )