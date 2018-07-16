MLB》張景淯英文溜 嚇到水手隊人員

來自高苑工商的18歲投手張景淯加盟美國職棒西雅圖水手隊，之前參訪球隊訓練設施時，他流利的語言能力，讓球團人員印象深刻。（中央社記者張新偉攝）

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中時電子報
／綜合報導

18歲棒球小將張景淯，和美國職棒大聯盟水手隊簽約，即將展開他的旅美夢，談到他的語言能力，國際球探山姆‧高說：「景淯除了一些英文術語要再加強，基本上對話都能掌握八、九成，語言流利程度讓球團人員嚇了一跳。」

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張景淯其實國中二年級才開始打棒球，小學只打過樂樂棒球，在注重學業的父母的安排下上補習班學過英文，老師都是不懂中文的外國人，只能用英文溝通，所以國小時英文程度就優於同齡學生。

因此先前到水手隊參觀訓練設施時，張景淯展現出和過去大部分旅美亞洲球員不一樣的語言能力，他補充，就算有些單字聽不懂，但基本上的方向都抓得到，山姆透露：「球團人員對於景淯英文能力很好嚇一跳，基本上溝通沒有問題，不過還是會幫他安排一位翻譯，協助他更快融入。」

張景淯的翻譯是水手隊現任老闆小兒子的高中同學，爸爸是高雄人、媽媽日本人，會說中文、日文及英文，張景淯表示，球團認為翻譯可能跟他一年就好，以他的英文能力，應該很快就沒問題。

張景淯透露，原本就對英文有興趣，會自己找電影來學習，「之前還去找美國電影『跨界失控（Project Almanac）』無中文字幕版來看，跟著電影中的對話來學習。」

山姆還說，水手小聯盟有位球員學過8年中文，看到張景淯時很開心地對著他說中文，張景淯則用英文對答，過程相當特別。

(中時電子報)

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