上任首日未提大學自主 網轟葉俊榮：又一個嘴炮部長

新任教育部長葉俊榮（中）一上任即針對外界關心台大校長遴選案將如何解決，直言「不宜久拖」。(鄧博仁攝)

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中時電子報

新教長葉俊榮今天上任首日，即指出，台大校長管中閔當選案，走到今天「已是一個很糟糕僵局」，他期盼回歸本質，以務實、開懷胸襟，找出一條解決道路，引起網友熱議，在網路上紛留言轟，「教育部吃相難看，當然會僵住」、「最關鍵的大學獨立自主卻一字未提，看來又是一位嘴炮部長」。

台大校長遴選委員會於今年1月5日選出管中閔擔任校長後，教育部以管中閔赴陸兼職、擔任企業獨董，未利益迴避等理由硬拔管，但因管中閔未違法，加上台大師生抗議教育部干預大學自主，更令潘文忠、吳茂昆二位部長相繼陣亡，提昔下台。教育部今舉行新卸任部長交換典禮，新任教長的葉俊榮致詞時，針對管案，做了以上表示。

對此，網友紛留言表示，「怎麼你（葉俊榮）到大陸兼課不違法，別人到大陸兼課就是違法」、「葉俊榮還要執著於獨董或利益迴避的問題嗎？那就是繼續堅持要雙重標準了？絕對過不了台大或管中閔訴願的關的。葉俊榮儘早請辭為上，不要超過40天，留一個臉皮沒有比吳茂昆厚的美名」。

還有網友說，「吃相難看，當然會僵住」、「顏色不對當然是僵局」、「講半天，回歸本質啥意思？最關鍵的大學獨立自主卻一字未提，看來又是一位嘴炮」、「真的有勇氣、敢承擔,，就接納管做台大校長」。

(中時電子報)

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