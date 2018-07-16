反對埔里建殯儀館抗議黑箱作業 鎮長強調合法

2018年07月16日 18:15 中時 楊樹煌

▲埔里鎮蜈蚣里抗議居民在大湳橋頭大型抗議看板前，焚燒書有「黑箱作業」的紙棺。（楊樹煌攝）

▲埔里鎮蜈蚣里民手持抗議標語表達他們的不滿心聲。（楊樹煌攝）

▲埔里鎮長周義雄強調，第7公墓早已起掘並遷移，是設殯儀館最佳地點，強調程序完全合法並無黑箱作業。。（楊樹煌攝）

埔里鎮蜈蚣里反殯儀館自救會為抗議埔里鎮第7公墓要設公有殯儀館，今16日由自救會長也是蜈蚣里長黃美玉，率近百名里民齊聚埔里鎮蜈蚣里大湳橋，手持抗議白布條及抗議標語，並焚燒「黑箱作業」紙製棺木，以表達抗議之情；埔里鎮長周義雄強調，一切公開合法，絕無黑箱作。

埔里鎮蜈蚣里民因反對殯儀館設在該里，今天由里長也是自救會長黃美玉率領里民，先在蜈蚣里向平埔番祖廟的祖靈告知此事，隨即抬著以紙做的棺木、舉白布條和抗議牌子，遊行到大湳橋頭，一路呼喊口號「縣長承諾跳票、遺臭萬年」、「官官相護、黑箱作業，我們不要殯儀館」，並在大湳橋頭大型抗議看板前，焚燒紙棺。

里長黃美玉憤恨不平的指出「一年多來，我們不放棄，但孤掌難鳴。」她指出，去年5月及11月他們分赴縣府和縣議會陳情，縣長林明溱允諾幫忙，等選舉過後再說，沒想到民政處卻在今年2月快速核准殯儀館設立，讓承諾跳票。

埔里鎮長周義雄強調，埔里鎮因無合法殯儀館，民眾家有喪事，不得已只好在家門口設置靈堂，並向警方申請封路，嚴重影響市容、交通及左鄰右舍居民生活，而鎮內私人殯儀館都不合法，且面積狹窄，為此，鎮民代表多年來一再提議設置公有殯儀館。

埔里鎮公所基於民眾便利、市容觀瞻及交通需求，幾經覓地，顧及第7公墓原有納骨塔、私人殯儀館，又是公墓用地，對民眾影響最小，並經代表審議通過，才開始購地規劃施設，過程一切公開合法，並由縣府依法核准，絕無黑箱作業，俟建照核發和管線協調即可動工。

周鎮長並指出，未來公有殯儀館為兩層樓建築，殯儀館內有可容納80人禮廳1間、可容納35人的禮廳2間及小靈堂10間，並有可停放約200輛小客車的停車場等法定設施，讓埔里未來朝正向發展，並帶動地方繁榮進步。針對地方的不滿，縣長林明溱表示，他從未說選舉過後再說，也未允諾可在該地點興建殯儀館，但有請鎮公所是否能再找更合適的地點來興建。

(中時 )