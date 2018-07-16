男疑刺貨車輪胎惹禍 遭3惡煞亂棒打死

2018年07月16日 18:04 中時 柯宗緯

沈男疑惡意刺破別人輪胎，遭3名惡煞持棍棒、酒瓶痛毆致死。（柯宗緯翻攝）

高市42歲李姓男子日前不滿小貨車輪胎兩度遭人刺破，揪來謝、余兩名友人埋伏逮人，質問59歲沈男是否其所為，沈當場坦承並稱願意賠償，未料3名惡煞持亂棒、酒瓶痛毆，直到沈男重傷不醒，才將人送醫急救仍宣告不治，警方循線傳喚3嫌到案，依傷害致死罪移送法辦。

警方指出，死者沈男以打零工為生，獨居無家室，親屬透露他腦袋不太靈光，但應不會亂刺別人輪胎。不過，卻被3嫌盯上，懷疑是沈惡意刺胎。

警方說，李嫌停放在小港區中安路超商旁的小貨車，接連兩天遭不明人士刺破輪胎，他怒火難消找來48歲謝男（有殺人、傷害前科）、21歲余男（有妨害自由前科）助陣要抓出破壞者。

10日凌晨4時許，李嫌等3人發現沈男行跡可疑，在小貨車徘徊不定，謝嫌上前質問沈男「是不是你幹的」，沈男坦承不諱是他刺破，還說「不然看多少錢我賠給你」，未料此話一出惹惱謝嫌，隨地拾起棍棒一陣狠K。

一旁的李、余兩人見狀也加入混戰，拿起桌上酒瓶朝沈男猛砸，直到沈男頭部重傷流血昏厥，3嫌才作罷，謝嫌自知鑄下大錯，趕緊請余嫌開車將沈男載往小港醫院急救，但當天下午1時許重傷不治。

沈男遭毆當下，其姪子恰好路過超商，發現叔叔遭人包圍挨打，且他正好認識謝男，原想上前勸架，但3嫌不聽勸往死裡打。對此，警方也有所存疑，初步研判是遭3嫌恐嚇當下才未報案，先將沈男姪子列為關係人，將函請檢方調查釐清。

沈男姪子直到當天早上6時至轄區桂陽派出所報案，警方循線找到3嫌到案說明，他們供稱原本只想要給死者一個教訓，未料傷勢會這麼慘重甚至死亡，全案依傷害致死罪將移送高雄地檢署偵辦，經檢察官訊後各以5萬元交保。

(中時 )