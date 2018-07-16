高市住宅補貼公告申請 新人.孕媽評點加分

高市住宅補貼申請每年有近萬戶登記，今年更首度將新婚夫妻、孕期納入評點積分。（柯宗緯攝）

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俗話說「娶某前，生子後」運氣旺到不行，如今連申請住宅補貼也享有利多。高市都發局16日宣布，今年首度將新婚、孕期納入評分積點，依照不同條件可加分，自23日起開放40天受理，推估有1萬860戶受惠。

都發局總工程司郭進宗指出，住宅補貼是採取評點制，並非先搶先贏，8月31日前提出申請即可，而今年新政策包括申請日前2年內結婚登記新婚家庭可加2分，胎兒計入家庭成員，育有3名以上未成年子女家庭，第3人起每人加3分。

都發局表示，為擴大弱勢群眾居住需求，持續向中央爭取補助戶數，其中有1萬戶每月最高可領3200元租金補貼、500戶最高210萬元自購住宅貸款，以及360戶最高80萬元修繕住宅貸款等利息補貼，均享有0.562％優惠利率。

都發局提供便民服務，28日起連續3周周六，分別於楠梓、小港與鳳山區開辦假日收件服務，時間為早上9時30分至下午3時30分。市民可親至高市府四維行政中心6樓都發局臨櫃送件外，也可郵寄、利用自然人憑證、健保卡線上申請等多元管道辦理。

都發局提醒，民眾需備妥申請人（及代理人）印章、身分證與應檢附文件正本，即可享有文件免影印，臨櫃輕鬆辦服務。另106年度住宅補貼合格戶，憑身分證、健保卡或自然人憑證，就能快速套印申請書。不過，去年以「非合法住宅承租戶」身分申請租金補貼者，今年則不得再以該身分提出申請。

(中時 )

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