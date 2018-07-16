美301調查指責中方佔便宜 陸外交部：美國一直做虧本買賣？

2018年07月16日 22:20 旺報 呂佳蓉

針對美國在《關於301調查的聲明》中指責中方長期從事不公平貿易，導致中方佔便宜、美國吃虧，大陸外交部發言人華春瑩指出，中國商務部上周已經發表聲明，批駁了美方有關錯誤觀點，指出美方有關指責完全是歪曲事實、站不住腳，並直言，難道美國在過去40年裡一直和中國做虧本買賣嗎？

據報導，華春瑩也對美方提出三個提問，第一，眾所周知，美國是世界貿易規則主要制定者，美元是國際貿易主要結算貨幣，而中國是國際貿易後來者、WTO規則接受者。有誰相信，規則制定者制定的規則是利人不利己的？

華春瑩說，第二，過去40年間，中美貿易規模增長了230多倍，去年兩國貿易總量已接近6000億美元，這既是經濟規律使然，也是中美經貿合作互利共贏的必然。大家都知道，生意人不做虧本買賣，資本從來都是逐利的。難道美國在過去40年裡一直和中國做虧本買賣嗎？美方可不可以請那些長期和中國做生意的美國企業出來說句公道話？

華春瑩指出，第三，今天中方已成為120多個國家和地區的最大交易夥伴，是世界上增長最快的主要出口市場，全球吸引外資最多的發展中國家。去年中方吸引外資居世界第二位，今年上半年中方新設立外商投資企業同比增長96.6%。難道這麼多國家都在並將繼續與中國做虧本生意嗎？

華春瑩說，貿易不平衡不等於不公平。公平要靠大家平等協商來制訂國際規則，而不能自說自話，根據自身利益來制定標準，甚至以犧牲其他國家公平和利益為代價攫取自身利益。如果說，當年中國入世談判時，WTO規則的「籃筐」不會為中國而降低，那麼今天，經濟全球化大潮也絕不會因為某個國家包括美方有些人逆潮流而動而退回到一個個自我孤立的小河小湖。在今天這個各國相互依存、命運與共的時代裡，保護主義保護不了自己，單邊主義只會損人害己。

(旺報 )