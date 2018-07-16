美301調查指責中方佔便宜 陸外交部：美國一直做虧本買賣？

友善列印
旺報
呂佳蓉

針對美國在《關於301調查的聲明》中指責中方長期從事不公平貿易，導致中方佔便宜、美國吃虧，大陸外交部發言人華春瑩指出，中國商務部上周已經發表聲明，批駁了美方有關錯誤觀點，指出美方有關指責完全是歪曲事實、站不住腳，並直言，難道美國在過去40年裡一直和中國做虧本買賣嗎？

據報導，華春瑩也對美方提出三個提問，第一，眾所周知，美國是世界貿易規則主要制定者，美元是國際貿易主要結算貨幣，而中國是國際貿易後來者、WTO規則接受者。有誰相信，規則制定者制定的規則是利人不利己的？

華春瑩說，第二，過去40年間，中美貿易規模增長了230多倍，去年兩國貿易總量已接近6000億美元，這既是經濟規律使然，也是中美經貿合作互利共贏的必然。大家都知道，生意人不做虧本買賣，資本從來都是逐利的。難道美國在過去40年裡一直和中國做虧本買賣嗎？美方可不可以請那些長期和中國做生意的美國企業出來說句公道話？

華春瑩指出，第三，今天中方已成為120多個國家和地區的最大交易夥伴，是世界上增長最快的主要出口市場，全球吸引外資最多的發展中國家。去年中方吸引外資居世界第二位，今年上半年中方新設立外商投資企業同比增長96.6%。難道這麼多國家都在並將繼續與中國做虧本生意嗎？

華春瑩說，貿易不平衡不等於不公平。公平要靠大家平等協商來制訂國際規則，而不能自說自話，根據自身利益來制定標準，甚至以犧牲其他國家公平和利益為代價攫取自身利益。如果說，當年中國入世談判時，WTO規則的「籃筐」不會為中國而降低，那麼今天，經濟全球化大潮也絕不會因為某個國家包括美方有些人逆潮流而動而退回到一個個自我孤立的小河小湖。在今天這個各國相互依存、命運與共的時代裡，保護主義保護不了自己，單邊主義只會損人害己。

(旺報 )

中克警務聯合巡邏啟動 華春瑩：… 遭批在作秀！馬斯克暴走罵潛水員…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。