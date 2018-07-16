遭批在作秀！馬斯克暴走罵潛水員是戀童癖恐挨告

2018年07月16日 18:07 中時電子報 蔡萱

馬斯克團隊日前帶著小型潛水艇到泰國希望可以幫助受困足球隊員。(圖/美聯社)

受困泰國洞穴的鬧年足球隊在上周順利脫困，但原本好意出借小型潛艇幫助救援行動的美國特斯拉汽車執行長馬斯克，卻在14日於推特上大暴走，痛罵負責救援行動的英國潛水員是「戀童癖」，只因這名潛水員批評馬斯克出借潛艇是在搞「公關伎倆」，潛水員如今也考慮對馬斯克提告。

美國特斯拉汽車、SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）15日在推特上，砲轟負責救援行動的英國籍潛水員昂斯沃思（Vernon Unsworth）是「戀童癖」（pedo），還說自己親自到泰國洞穴時從沒有看過這名英國潛水員，只有看到泰國軍方出動的傑出救援人員。

原來馬斯克大動干戈是因為當初自告奮勇送到泰國的小型潛水艇，不但沒有在救援行動中派上用場，還被參與行動的英國潛水救難員昂斯沃思在節目上批評是送去泰國作秀的。

昂斯沃思在泰國足球隊全數脫困以後，接受CNN訪問時表示，馬斯克的潛艇根本沒有機會在洞穴內使用，潛艇無法通過狹窄的水道以及障礙物，還說「那潛艇根本無法前進超過50公尺」，並批評馬斯克提議使用潛艇救援根本是「公關技倆」（PR stunt）。

馬斯克日前近日泰國洞穴說明潛艇的可行性。(圖/美聯社)

昂斯沃思還揭露，馬斯克千里迢迢跑到泰國清萊府的睡美人洞穴說明潛艇時，被泰國官方人員趕出去。

馬斯克也在採訪播出後連發數則推文駁斥昂斯沃思的說法，除了痛罵他是「戀童癖」之外，還說要求昂斯沃思公開救援影片，已證實潛艇是可以在一些地方派上用場，同時也駁斥自己被趕出洞穴的說法，稱「泰國海軍及陸軍很好的護送我們進洞穴」。

馬斯克連環推文也在網路上引發轟動，不少網友斥責馬斯克「不負責任且危險的指責」。馬斯克也已經在事後將相關推文刪除。

目前沒有相關證據可以證明馬斯克「戀童癖」的指控。

昂斯沃思也在周一對此表示，雖然馬斯克已經刪文，但目前仍不排除對馬斯克在推特上自己「戀童癖」提告。

(中時電子報)