北市聯醫攜手150家醫療機構 建構社區整合照護網絡

2018年07月16日 18:14 中時 吳堂靖

台北市立聯合醫院16日仁愛院區舉辦「分級醫療 雙向轉診 醫起手護市民健康誓師大會」，邀集健保署、衛生局、醫師公會及醫事與社福機構等200多位代表齊聚，期望能共享就醫資源，建構社區整合照護網絡，並且落實分級醫療政策，一起守護市民健康。

台北市長柯文哲到場致詞表示，一般人可能認為台北醫療資源豐富，但台北有約30萬間四、五層樓的公寓，沒有電梯就像是老人監獄，像是80多歲的長者下個樓梯，下得來可能回不去，這種老舊公寓，造成都市出現偏遠醫療地區的情形。

聯合醫院總院長黃勝堅說，此次共有150家醫療機構及社福團體參與，共同承諾建構優質社區整合照護網絡，藉由健保署醫療資訊雲端查詢系統及電子轉診平台，不僅就醫資源可以共享，更能透過電子轉診平台雙向溝通，發揮團隊合作。

黃勝堅指出，近5年各級醫事機構與北市聯醫雙向轉診、轉檢病人，平均每年約1萬9千人次，其中又以基層診所為主，約佔7成，去年更較前年成長8%。

另外，自2015年起，北市聯醫更陸續與台大、新光等醫學中心合作推動「轉診就醫綠色通道」，讓病人及家屬免於急診室等候辛勞，近3年由醫學中心轉入聯合醫院的病人數已成長2倍，平均每年可達700人次。

北市衛生局長黃世傑表示，北市聯醫為北市規模最大的區域醫院，在分級醫療制度中扮演病人救治承上啟下的樞紐功能，對於緩解醫學中心病人壅塞及成為地區醫院與基層診所後盾，責無旁貸。

(中時 )