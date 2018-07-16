巴基斯坦選土耳其T129 沒選大陸武直10

2018年07月16日 18:24 中時電子報 江飛宇

巴基斯坦將向土耳其購買30架的T129 ATAK武裝直升機，總數為30架，總價高達15億美元，用以汰換服役許久的美製AH-1F眼鏡蛇式。此前中國大陸努力地向巴基斯坦推銷昌河飛機工業的武直10(WZ-10)，希望巴方能基於兩國長期友誼來給予支持，最終仍然失敗了。

防衛新聞(defense news)報導，土耳其的T129，是源自義大利奧古斯塔A129野馬式(Mangusta,應為貓鼬，一種小型食肉動物)的土耳其改良版，在偵測器和引擎有加強與改良，以提高散熱與高原持續飛行能力，這可能是巴基斯坦選擇的主因。巴基斯坦現役的AH-1F眼鏡蛇式是1980年代引進自美國，然而它在引進之初已是中古貨，而且只有單引擎，升限不足以在阿富汗和巴基斯坦邊界的興都庫什山脈(平均海拔4600~6000公尺高)發揮作用。

大陸在得知巴基斯坦想要新武裝直升機後，曾派出3架武直10到巴基斯坦，然而似乎沒有留下什麼良好印象，目前已經歸還給中國大陸。至於T129，是在2016年到巴基斯坦測試的，據土耳其方面的說法，巴國對T129在嚴酷環境下的性能感到驚訝，成為入選的主因。

至於俄羅斯的Mi-35M雌鹿( Hind)也有參與競標，巴基斯坦決定少量採購，將用於特殊反恐行動，而不是例行巡邏。

T129的良好飛行性能，來自於2具LHTEC T800渦軸引擎，這是勞斯萊斯與漢尼威爾共同研發的最新式直升機引擎，原本是為RAH-66卡曼契在準備的，在計畫取消後，這款引擎應用到其他的直升機上，也包括AH-1Z 蝰蛇式(Viper)攻擊直升機。

(中時電子報)