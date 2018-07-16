點亮部落回家的路 竹縣夏季原民烤火論壇

為凝聚共識，組織「122縣道聯盟」一同為部落點亮回家的路，新竹縣文化局16日召開今年度第1場「烤火論壇」。（陳育賢攝）

友善列印
中時

為推動社區營造工作，整合部落原民共識，為部落的文化傳承與產業發展找到出路，新竹縣文化局16日特別於五峰鄉大隘村高峰部落召開2018年度第1場「烤火論壇」，期望能跨部落串聯起122縣道上的原住民夥伴，凝聚共識，為有心投入部落事務的青年點亮回家的路。

「烤火論壇」是由縣府文化局副局長周秋堯及五峰鄉長靳邦忠共同主持，會中討論122縣道聯盟的組成方式，也邀請在地部落耆老廖仁光與賽夏族矮人祭場文物館館長朱慧美帶領民眾走訪部落，講述部落故事、認識傳統文物。

特別的是，此次烤火論壇，文化局也邀請國內知名鼓手李定楠與會，並在會中分享他在部落推廣原住民音樂教育的規畫。

李定楠出身五峰鄉桃山村民都有部落，活躍於華語流行音樂界，長期與知名音樂人合作，也是歌手蕭敬騰的御用鼓手，專業能力備受肯定，為回饋部落的栽培，李定楠今年5月在五峰鄉與多位夥伴成立「台灣原住民音樂教育推廣協會」，投入原住民音樂教育的推廣工作，期望能為故鄉的青少年帶來更多學習成長與展現才華的機會，翻轉部落文化偏鄉的弱勢局面。

周秋堯表示，新竹縣自2013年起舉辦原民烤火論壇，逐一走訪尖石鄉、五峰鄉的原鄉部落，至今已經邁入了第6年，今年持續以五峰鄉為據點規畫3場烤火論壇，期望能跨部落串聯起122縣道上的原住民夥伴組織「122縣道聯盟」，一同為部落的文化傳承與產業發展找出路。

(中時 )

北市聯醫攜手150家醫療機構 建構… 張國煒親赴英國 星宇航空確定買1…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。