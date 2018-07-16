點亮部落回家的路 竹縣夏季原民烤火論壇

2018年07月16日 18:29 中時 陳育賢

為推動社區營造工作，整合部落原民共識，為部落的文化傳承與產業發展找到出路，新竹縣文化局16日特別於五峰鄉大隘村高峰部落召開2018年度第1場「烤火論壇」，期望能跨部落串聯起122縣道上的原住民夥伴，凝聚共識，為有心投入部落事務的青年點亮回家的路。

「烤火論壇」是由縣府文化局副局長周秋堯及五峰鄉長靳邦忠共同主持，會中討論122縣道聯盟的組成方式，也邀請在地部落耆老廖仁光與賽夏族矮人祭場文物館館長朱慧美帶領民眾走訪部落，講述部落故事、認識傳統文物。

特別的是，此次烤火論壇，文化局也邀請國內知名鼓手李定楠與會，並在會中分享他在部落推廣原住民音樂教育的規畫。

李定楠出身五峰鄉桃山村民都有部落，活躍於華語流行音樂界，長期與知名音樂人合作，也是歌手蕭敬騰的御用鼓手，專業能力備受肯定，為回饋部落的栽培，李定楠今年5月在五峰鄉與多位夥伴成立「台灣原住民音樂教育推廣協會」，投入原住民音樂教育的推廣工作，期望能為故鄉的青少年帶來更多學習成長與展現才華的機會，翻轉部落文化偏鄉的弱勢局面。

周秋堯表示，新竹縣自2013年起舉辦原民烤火論壇，逐一走訪尖石鄉、五峰鄉的原鄉部落，至今已經邁入了第6年，今年持續以五峰鄉為據點規畫3場烤火論壇，期望能跨部落串聯起122縣道上的原住民夥伴組織「122縣道聯盟」，一同為部落的文化傳承與產業發展找出路。

(中時 )