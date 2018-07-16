299天6574公里 重慶皮艇好手庹俊卿划遍大陸海岸線

2018年07月16日 18:44 旺報 李鋅銅

7月7日，來自重慶市的庹俊卿在廣西東興市上岸。在這之前，他獨自一人靠人力在近海划皮艇，經過299天，行程6574.57公里，繞遍了大陸海岸線。

庹俊卿從小在烏江邊長大，橫渡烏江幾個來回不在話下。2011年，他接觸自然激流皮划艇，隨後4、5年他幾乎漂遍了大陸的大江大河，寫下許多漂流紀錄。2014年更成為大陸首位花式皮划艇冠軍。隨後開始請友人協助打造「海洋單人皮划艇」，在沒有模具圖紙，全憑腦中想像下，花了3、4萬元（人民幣）和15天，打造出重28.7公斤、最大載重220公斤的大陸首艘適用於長途旅行的海洋獨木舟，並安裝充電和GPS等系統，取名為「蚩尤九黎號」。

2017年9月11日，庹俊卿駕駛蚩尤九黎號在鴨綠江入海口下海，展開近1年的大陸海岸線之旅。每天定划行8小時左右，時速5到6公里。晚上多數選擇一個海中島礁，趁漲潮時將皮划艇推上岸邊，再等待第二天漲潮才重新下水。「船身的重量有175公斤，如果退潮上岸，光是拖船就會累得半死。」

2018年春節，庹俊卿算好日子漂到上海。妻子王靜則帶著孩子到上海和他團聚，一起過了個其樂融融的春節，然後再度出發。

整個划行過程有淚水也有怒火。在路過渤海灣的盤錦市紅海灘，漁民沈大哥家中的四條中型漁船靠在一個小港口午餐，出於對他這個漂行者的好奇，沈大哥邀請他登上漁船一起用餐。第二天早晨，沈家大嫂做了一大碗海鮮麵，給他的船艙塞了很多食物，還拉著他的手，眼眶泛紅。「記住，不要逞能，不要逞強，風大浪大就靠邊上岸，不管你在渤海灣什麼地方，有困難就給姐打電話，我讓你哥開船接你去。」還有一次，岸上的老伯留他住宿，在雪天裡怕他凍著，搬來了5床棉被。

2017年底，庹俊卿經過渤海灣一處小村莊，一覺醒來，固定在岸邊的皮划艇和裡面的裝備不翼而飛，想起船上有GPS定位系統。找到了船隻，庹俊卿只得給派出所打了領條後拎船下海出發。後來才知道，拖走船的人竟然還發了朋友圈，表示撿了一艘船，「看起來很值錢」。拖走他皮划艇的人竟然不知道哪里找到了他的聯繫方式，打電話表示是幫他把船「收」起來，他竟然不打招呼就把船拿走了。他只得賠了對方「租船費」才安心出發。

行程中，海上的大風浪和暴風雪對庹俊卿來說早習以為常，摔傷或被水母螫傷也都碰過；甚至還和想偷他船的人發生爭執，他為了保護船和對方動手，最後被警方關了一天。

一路的故事走來點滴在心頭，庹俊卿感謝所有幫助他的朋友。「上岸不是結束，是開始。」庹俊卿想再次回到丹東鴨綠江，重新出發到防城港。這一次，他不走水路，而是用騎行的方式反向走遍大陸的邊境線。這樣，正好在大陸的版圖上畫了一個圓。

(旺報 )