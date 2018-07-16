張國煒親赴英國 星宇航空確定買17架空巴A350客機

2018年07月16日 18:28 中時 王思慧

星宇航空今天證實，星宇航空董事長張國煒今(16)日率總經理翟健華親赴英國Farnborough Airshow (法恩堡航空展)，預計於當地時間早上9點半（台灣時間下午4點半）與Airbus簽訂17架A350XWB購機意向書（MOU），包含五架A350-900及12架A350-1000型長程客機，正式宣告星宇航空第一階段營運機隊配置完成。

張國煒於儀式中表示，年初曾受邀體驗A350-1000飛行，對此機型優越的性能及操控性令人相當驚豔，且A350-1000的定位非常適合台灣的地理位置，對星宇航空在未來航線規劃發展上極具助益。

連同今年上半年決定租賃的10架A321neo租機，及今日所簽訂的17架A350XWB購機意向書，星宇航空第一階段機隊將全數採用Airbus機型，同時也將成為第一家引進A350-1000的國籍航空公司。對此，Airbus也以最高規格禮遇，特別安排於一年一度的Farnborough Airshow首日現場舉辦購機簽訂儀式，這也讓剛成立的星宇航空成為國際航空媒體矚目的焦點。

張國煒表示，星宇航空以成為全球最好的航空公司為目標，因此在航機及設備的選擇上格外重要，每一項決策都是奠定星宇航空穩健成長、快速發展的重要基石。很高興能得到Airbus優越團隊的支持，成為共同打拚的夥伴，除展現做到最好的決心外，更期待星宇航空2020登場時，能有令國際旅人滿意及亮眼的優質表現。

星宇航空所選訂A350XWB系列，是Airbus新世代中大型超長程廣體客機，機體70%以先進材料打造，其中包含53%碳纖維複合材料、鋁合金和鈦合金，大幅降低機體重量，各項新式設計更可使飛機效率提升，減少至少25%的燃油使用量及碳排放量。

星宇航空5架A350-900計畫於2021年底開始交機，採用Rolls-Royce Trent XWB84引擎；A350-1000預計於2022年第3季開始交機，將配備Rolls-Royce最大推力Trent XWB97引擎。星宇航空計劃於A350XWB導入後，逐步拓展越太平洋航線網絡。

除Airbus購機計劃外，星宇航空及CFM International也於同日共同宣佈，雙方簽訂美金2.2億的發動機採購及RPFH (Rate per Flight Hour)維修合約，未來星宇航空所引進的10架A321neo新機，將全數採用LEAP-1A引擎，並由CFM負責為期12年的維修合作，相關維修成本將按引擎的飛行時數計價。

透過本次訂購，星宇航空營運初期的機隊陣容配置完成，10架窄體客機A321neo規劃於2019年10月開始陸續引進，本次訂購17架A350XWB廣體客機，2021年底開始交機，預計至2024年底全數交付完畢，星宇航空整體機隊規模將達到27架，航線涵蓋東北亞、東南亞、港澳、北美地區等超過20個航點。為配合機隊引進時程，星宇航空已展開培訓飛航員招募計劃，預計明年初開始招募空服及地勤人員，逐步為2020年初的開航做準備。

(中時 )