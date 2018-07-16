瓊斯盃》本屆最幼齒！林庭謙最欣賞並里成

中華白林庭謙是本屆瓊斯盃年紀最小的球員。(中華籃協提供)

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中時電子報

身為本屆瓊斯盃所有球員當中年紀最小，中華白小將林庭謙卻不緊張，因為他抱持學習心態面對每場比賽，「我只是很興奮，畢竟首次穿上中華隊球衣出賽，我特別想打好，卻沒忘記保持平常心。」他的回答算是相當成熟懂事！

目前連19歲還都沒滿的林庭謙，在這次瓊斯盃所有球員中，比起第2年輕的日本中鋒井上宗一郎小了5個月，只是他的表現就跟說話一樣，給人超過19歲的成熟感，打完兩場瓊斯盃賽事，場均11分、2.5籃板表現也算不錯。

「其實我不滿意自己前兩場表現，」林庭謙說，「在處理球方面，我還是太過急躁，我必須學習如何更加沉穩處理球，我想當前我最該做的，還是努力把前一場比賽的缺點改進，然後把表現還算好的地方，想辦法維持下去。」

林庭謙是能仁家商教練「小羊哥」林正明之子，目前計畫8月底回到美國繼續唸書打球，期望自己能在今年瓊斯盃學到什麼嗎？他回答，「我想碰上每位球員都是我的學習機會，不管是外國球員，或是國內的學長都可學習。」

至於打到目前為止，哪位瓊斯盃球員讓林庭謙留下最深刻印象呢？他仔細思考後回答，「應該是日本隊那個金髮的控球後衛(並里成)吧！我很喜歡他的控球掌握節奏的方式，儘管跟我當前打的位置不同，但我很欣賞他。」

在今年中華白陣中，不僅林庭謙，還有吳永盛、高國豪、孫思堯等旅美小將，這些年輕的未來之星，或許都可能成為日後中華男籃的中流砥柱，相當值得讓球迷好好觀察他們在瓊斯盃的表現！

(中時電子報)

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