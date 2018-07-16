陸互聯網發燒 7.72億網民再創新高

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旺報

大陸互聯網持續發燒。日前召開的2018中國互聯網大會中，中國互聯網協會發布《中國互聯網發展報告2018》，報告中顯示，截至2017年底，大陸網民規模達7.72億人。普及率55.8%，相比2016年新增網民4074萬人。人均每周上網時間27個小時。其中，手機網民新增5734萬人，規模達7.53億人。網路購物市場交易規模達7.18兆元（人民幣，下同），約合新台幣33兆元。

報告也顯示，網路直播用戶持續增多。2017年大陸網路直播用戶規模達3.98億人，預計2019年用戶規模將突破5億人。不過去年直播行業用戶規模增速明顯放緩，增長率28.4%，預計到2019年增速將進一步放緩到10.2%。

截至2017年底，大陸約有200多家公司開展或從事網路直播業務，較2016年減少近百家，相對於2011年則減少400家。報告分析認為，自媒體行業流量紅利期接近尾聲，發展出現轉捩點。2017年各大自媒體平台中，微信公眾號以63.4%在市場中排在首位。

移動社交軟體已成為大陸網民手機必備工具，近一半的用戶每日使用移動社交應用3次以上，80%以上的用戶每天用移動社交應用的時間在1小時以上。用戶使用率最高的前三名社交應用為微信朋友圈、QQ空間和新浪微博，使用率分別達到87.3%、64.4%和40.9%。更長遠來看，大陸移動社交APP日均有效使用時間從2016年6月的40.9萬分鐘增長到2017年5月的49.2萬分鐘，期間時有增減，總體呈現螺旋上升態勢。

(旺報 )

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