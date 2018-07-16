立委蔡培慧邀民進黨籍參選人與水保局會勘農路及野溪整治

▲立委蔡培慧（中）和水保局南投分局長陳榮俊（右2）共同會勘埔里農路及野溪整治。（楊樹煌攝）

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▲立委蔡培慧（左3）和廖志城（左）、洪國浩等與水保局會勘埔里農路。（楊樹煌攝）

立委蔡培慧關心埔里鎮內埔、鐵山農路及草屯鎮雙冬雙龍巷和風水坪崎頂野溪整治案，今16日邀請水保南投分局長陳榮俊及民進黨籍的縣長、鎮長、縣議員以及鎮民代表參選人共同會勘，水保南投分局允諾將動支千萬元經費，儘速完成整治。

立委蔡培慧今天邀集水保南投分局長陳榮俊、南投縣長參選人洪國浩、埔里鎮長參選人廖志城、草屯鎮長參選人林永鴻及縣議員許阿甘、廖梓佑及何惠娟等人，共同會勘埔里鎮內埔、鐵山農路及草屯鎮雙冬風水坪崎頂野溪整治。

立委蔡培慧表示，南投多山，農友在山區耕作，地勢陡峭，相當吃力，加上野溪密布，大雨來襲，水流匯集成河，水勢湍急，將農作物連同土壤沖刷殆盡，讓農友心血毀於一旦，加強山區水土保持極為重要。

南投縣長參選人洪國浩說，當初他擔任南投水利會長時，修復能高大圳，讓埔里地區種植筊白筍所需水源無虞，解決耕作用水，並有良好的農路品質，保障農民進出安全；未來如當選南投縣長，會持續向中央爭取資源，讓縣府資源極大化，造福南投縣民。

埔里鎮長參選人廖志城表示，埔里筊白筍田農路多，但農路幾十年未曾整修，路面破碎凹凸不平，讓農友出入相當不便，感謝蔡培慧委員協助爭取，維護農友行的權益。

草屯鎮長參選人林永鴻表示，農業立委蔡培慧最重視農友權益，在烏溪線各鄉鎮爭取相當多農水路建設，草屯也陸續完成各農水路的建設，蔡委員重視基層的聲音，值得讚賞。

(中時 )

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