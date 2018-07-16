空品連日拉警報 台健空盟怒批：中部人沒呼吸人權

台灣健康空氣行動聯盟研究員、臉書粉絲專頁「爭好氣聯盟」小編許心欣，出示即時監測資料指中部一連四天空氣品質拉警報，但台中火力發電廠卻仍是只有「意思意思」降載50MW對空品無實質改善。(謝瓊雲翻攝)

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彰化縣二林測站空氣品質中午至下午時段持續在紅色警示狀態，PM2.5更達紫爆等級。(謝瓊雲翻攝)
根據民間設置的PM2.5即時概況顯示，今天大中部地區都是一片紅通通。(謝瓊雲翻攝)

中部空氣品質拉警報，彰化縣16日上午全縣4個測站都達到橘色提醒，二林測站中午至傍晚前更是持續維持紅色警示；彰化縣環保局表示，已依環保署政策啟動相關應變機制，空品不佳主要是風速低弱、擴散條件不佳導致。

環保局副局長林孟弘表示，白天彰化縣吹北風，但風速弱，導致大氣局部擴散不佳，橘色提醒時已啟動二級預警，在各測站周遭5公里固定汙染源進行相關巡查；達到紅色警示時，立即啟動緊急應變機制，與台中、雲林縣環保局同步啟動相關降載作業。

根據環保署測站資料預估，中部、雲嘉南空品不良將持續至17日星期二，等恢復典型夏季南風系統後才會逐漸改善，提醒民眾外出應加強個人健康防護，針對敏感族群則減少在戶外劇烈活動。

台灣健康空氣行動聯盟研究員許心欣表示，從上週五開始觀察中部空氣品質數據變化，一連四天空氣都很糟糕，彰化縣沒有大型汙染源，空品指標仍持續惡化，台中火力發電廠卻只在凌晨降載50MW，換算成全廠5500MW發電量，僅達0.91%，根本沒有用。

她批評，現行AQI指標監測，採過去8至12小時移動平均值計算，無法反映即時空品，她觀察二林測站，從大清早開始至上午9時，空氣中的PM2.5急遽升高標到79，已達紫爆等級。明明晴天大太陽卻仍霧濛濛，民眾處於霾害之中仍毫無自覺，傻傻呼吸連吸個幾天就會引發呼吸道問題；呼籲縣市環保局應有更積極作為，而不是坐等風來把空汙吹散就好。

(中時 )

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