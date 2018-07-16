北市推太陽能發電 再增4校自發自用

2018年07月16日 18:48 中時 吳堂靖

台北市近年推動公用房地太陽能發電，截至今年5月底共計有28個機關、79所學校設置太陽光電發電系統，目前中正高中、文林國小、西園國小及萬華國中等4校也朝自發自用方式邁進，兼具推廣節能環保及教育示範功能，預計於明年12月底完成。

為了降低學校尖峰用電量，北市產業局協助教育局辦理太陽光電設置招標案，教育局已於6月完成招標公告，將中正高中、文林國小、西園國小及萬華國中等朝自發自用方式，減少市電使用，可在學校寒暑假期間利用盈餘汰換節能設備、公有財產修繕及再生能源宣導等項目。

產業局長林崇傑表示，北市府截至今年5月底計有28個機關、79所學校設置太陽光電發電系統共128處，合計10718瓩，預估年發電量約978萬度，減碳量約5173公噸，除提供太陽能供電，亦兼具推廣節能環保及教育示範功能。

產業局表示，北市近10年時間投入費用4.5億元，建置2140瓩，自2016年起，藉由機關學校市有房地招標方式，至今年6月公有房舍屋頂設置容量已超過10000瓩，已達5倍成長量，且市府每年可獲得400萬元回饋金。

產業局指出，為加速太陽能發電推廣及活化閒置空間，後續將持續推動本市公有房地（含辦公大樓、能源之丘及學校屋頂）設置太陽光電發電系統，相關資訊可至產業局官網查詢。

(中時 )