北市推太陽能發電 再增4校自發自用

台北市近年推動公用房地太陽能發電，截至今年5月底共計有28個機關、79所學校設置太陽光電發電系統。（北市產發局提供）

友善列印
中時

台北市近年推動公用房地太陽能發電，截至今年5月底共計有28個機關、79所學校設置太陽光電發電系統，目前中正高中、文林國小、西園國小及萬華國中等4校也朝自發自用方式邁進，兼具推廣節能環保及教育示範功能，預計於明年12月底完成。

為了降低學校尖峰用電量，北市產業局協助教育局辦理太陽光電設置招標案，教育局已於6月完成招標公告，將中正高中、文林國小、西園國小及萬華國中等朝自發自用方式，減少市電使用，可在學校寒暑假期間利用盈餘汰換節能設備、公有財產修繕及再生能源宣導等項目。

產業局長林崇傑表示，北市府截至今年5月底計有28個機關、79所學校設置太陽光電發電系統共128處，合計10718瓩，預估年發電量約978萬度，減碳量約5173公噸，除提供太陽能供電，亦兼具推廣節能環保及教育示範功能。

產業局表示，北市近10年時間投入費用4.5億元，建置2140瓩，自2016年起，藉由機關學校市有房地招標方式，至今年6月公有房舍屋頂設置容量已超過10000瓩，已達5倍成長量，且市府每年可獲得400萬元回饋金。

產業局指出，為加速太陽能發電推廣及活化閒置空間，後續將持續推動本市公有房地（含辦公大樓、能源之丘及學校屋頂）設置太陽光電發電系統，相關資訊可至產業局官網查詢。

(中時 )

空品連日拉警報 台健空盟怒批：… 塵封30多年的鐵盒　存著滿州響林…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。