上任第一天 政院發言人Kolas笑：以前質詢賴揆很殘忍

2018年07月16日 19:01 工商 張語羚

行政院發言人Kolas Yotaka今（16）日就任第一天，首次以幕僚角色參與行政院長賴清德的會議，她說，賴揆的會議不斷，且感受到賴揆的辛苦，頓時感覺「以前在立法院質詢賴院長非常殘忍」。

今是Kolas赴行政院上班的第一天，她說，一整個上午參與了輿情會議等大大小小的會議，發覺賴清德在每一個會議中的發言都沒有贅字或不必要的話題，她以幕僚角色參與其中，深深感受到賴揆的辛苦。

Kolas昨下午首度與媒體「相見歡」時笑說，經過第一天一個接一個的會議，才知道賴清德會議相當多，感覺「以前在立法院質詢賴院長非常殘忍」。

對於前行政院發言人、現任內政部長徐國勇精準論述政策，設下難以超越的「徐國勇障礙」，Kolas?，徐非常犀利，不過她與徐回答問題的習慣不盡相同，希望之後可以用簡單異動的方式，精準交代政策。

Kolas也強調，不敢想像要超越徐國勇，只能戰戰兢兢地站在巨人的肩膀上，在徐國勇打下的基礎往前邁進，徐也給她相當多鼓勵，相關團隊也都留下來全力協助她，「超越徐國勇不是目標，把工作做好才是」。

身為史上首位具有原住民身份的行政院發言人，Kolas指出，族人都覺得深受鼓勵，因為過去沒有人可以打破這樣的玻璃天花板，她不僅是原住民，還是女性，相當具有象徵意義，外界也對她有所期待，她不敢代謝，會好好扮演政府與人民間的橋樑。

(工商 )