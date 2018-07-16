上任第一天 政院發言人Kolas笑：以前質詢賴揆很殘忍

友善列印
工商

行政院發言人Kolas Yotaka今（16）日就任第一天，首次以幕僚角色參與行政院長賴清德的會議，她說，賴揆的會議不斷，且感受到賴揆的辛苦，頓時感覺「以前在立法院質詢賴院長非常殘忍」。

今是Kolas赴行政院上班的第一天，她說，一整個上午參與了輿情會議等大大小小的會議，發覺賴清德在每一個會議中的發言都沒有贅字或不必要的話題，她以幕僚角色參與其中，深深感受到賴揆的辛苦。

Kolas昨下午首度與媒體「相見歡」時笑說，經過第一天一個接一個的會議，才知道賴清德會議相當多，感覺「以前在立法院質詢賴院長非常殘忍」。

對於前行政院發言人、現任內政部長徐國勇精準論述政策，設下難以超越的「徐國勇障礙」，Kolas?，徐非常犀利，不過她與徐回答問題的習慣不盡相同，希望之後可以用簡單異動的方式，精準交代政策。

Kolas也強調，不敢想像要超越徐國勇，只能戰戰兢兢地站在巨人的肩膀上，在徐國勇打下的基礎往前邁進，徐也給她相當多鼓勵，相關團隊也都留下來全力協助她，「超越徐國勇不是目標，把工作做好才是」。

身為史上首位具有原住民身份的行政院發言人，Kolas指出，族人都覺得深受鼓勵，因為過去沒有人可以打破這樣的玻璃天花板，她不僅是原住民，還是女性，相當具有象徵意義，外界也對她有所期待，她不敢代謝，會好好扮演政府與人民間的橋樑。

(工商 )

陳依財調任台北關關務長 將著重… 蘭潭擬蓋太陽能板？前嘉義市長黃…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。