塵封30多年的鐵盒　存著滿州響林的一代傳奇

1987年陳藍孝去世後，二媳婦陳邱賢菊（左）不捨丟棄公公遺物，將鐵盒收起來存放，而一放便是30年，直到近日文史工作者念吉成登門拜訪，它才重新問世。（謝佳潾攝）

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1946年陳藍孝隻身從廣東來台打江山，不僅在滿州鄉響林村奠定家業，也親筆記下風華錄。（謝佳潾攝）

滿州鄉響林村雖地處偏僻，但50多年前因瓊麻產業曾風光一時，甚至還有戲院，而當時的經營者陳藍孝更是名傳奇人物，隻身從廣東來台打江山，不僅奠定家業，也親筆記下風華錄，可惜沉寂30年後才為世人所知，連第三代都驚呼「原來阿公這麼辛苦」！

陳藍孝1923年出生廣東，1946年為躲戰亂，隻身搭帆船來台，而到恆春鎮後靠雙腳走5個多小時到滿州鄉響林村，那時他無人依靠、也沒有錢，幸遇上胡姓貴人照顧，開始挑擔子做小生意，不僅養活自己、隔年還將母親及弟弟從大陸接來團圓。

1949年，陳藍孝買下1甲地，2年後又蓋碾米廠，1964年起則陸續經營冰店、五金行、戲院，而後在大時代的轉變下，米廠、戲院等雖關閉，但他已成功為後代子孫打下家業基礎，且他雖身為商人，但卻有著一股文人氣息，不僅親筆寫下一生經歷，還蒐集在有近一甲子歲月的鐵盒裡。

然而，這裝有「年代物件」的鐵盒卻鮮少人知曉，1987年陳藍孝去世後，二媳婦陳邱賢菊不捨丟棄公公遺物，便將鐵盒收起來存放，而一放便是30年，直到近日文史工作者念吉成登門拜訪，它才重新問世。

「阿公真的好厲害，但也好辛苦！」第三代陳品璇說，他曾經跟著阿公到戲院幫忙，但沒想過他的一生如此精采，一個唐山仔能在異鄉成家立大業，若沒有媽媽留下這些珍貴的東西，她真的不知道家族故事會牽動著大時代的轉變。

念吉成指出，這些史料看似家族族誌，但它是有關聯性的，它非單一資料，從中能看出當時的時空背景、人與環境的變化，具有文化、教育與觀光意義。

(中時 )

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