中市首間身障日照據點開幕

中市首間失能身心障礙者日間照顧服務據點，「台中市私立仁仁烏日社區式服務類長期照顧機構」16日在中市烏日區成立，台中市副市長林依瑩（右4）、社會局副局長陳坤皇（右2）等共同揭牌。（黃國峰攝）

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中市首間失能身心障礙者日間照顧服務據點，「台中市私立仁仁烏日社區式服務類長期照顧機構」16日在中市烏日區成立，台中市副市長林依瑩（右）體驗院內復健設備。（黃國峰攝）
中市首間失能身心障礙者日間照顧服務據點，「台中市私立仁仁烏日社區式服務類長期照顧機構」16日在中市烏日區成立，台中市副市長林依瑩（右2）與社會局副局長陳坤皇（左1）聽取院內復健設備解說。（黃國峰攝）

身心障礙者也需要長照服務，中市第一家失能身心障礙者日間照顧服務據點「台中市私立仁仁烏日社區式服務類長期照顧機構」，16日在中市烏日區成立，預計服務30位失能身心障礙者。中市副市長林依瑩表示，很開心看到烏日成立服務據點，身障朋友將可在這多交朋友、學新知，讓生活更加美好。

台中市副市長林依瑩表示，很開心看到在烏日成立服務據點，讓身障者可以不用自己獨處在家，將可鼓勵更多失能身障者走出戶外，鄰近的東區、太平的民眾也都可來使用，目前已有17位使用者，可讓身障朋友在這裡多活動、交朋友、學習新知，豐富日常生活。

社會局指出，服務範圍以18歲以上、49歲以下為主，且經長期照顧管理中心評估達失能程度的身心障礙者，具特殊需求者年齡則可向下延伸至15歲。將安排運動休閒、輔具、復健等專業人員，提供休閒照顧、健康促進、社區適應、家庭支持等多元服務，以增進失能身心障礙者生活自理能力，並拓展人際關係，減緩失能速度。

中市烏日、南屯、南區、大里及霧峰的生活圈人口約65萬人，身心障礙人口約2萬5,000人，為滿足在地需求，中市府因此補助社團法人中華仁仁關懷協會開辦台中第一處失能身心障礙者日間照顧服務據點「台中市私立仁仁烏日社區式服務類長期照顧機構」於16日開幕，後續還有東勢及太平區將再成立3個據點，預計共可提供120名失能個案日照服務。

(中時 )

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