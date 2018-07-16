吸毒還沒鎖門？ 警持搜索票查獲大量毒品

巨男家中常有毒友進進出出，所以大門沒鎖，這樣的疏忽也讓警方不費吹灰之力就順利進入室內並查獲大量毒品。（照片由警方提供）

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警方查獲毒品二級安非他命毒品共計15包（總含袋重35．39公克）、玻璃球吸食器2支、吸食器保特瓶1組、分裝袋1批、電子磅秤1台、手機3支。（照片由警方提供）

台中市西屯區一棟大樓內物，被人檢舉吸毒，52歲巨姓男子涉嫌販賣毒品二級安非他命毒品共計15包（總含袋重35．39公克）、玻璃球吸食器2支、吸食器保特瓶1組、分裝袋1批、電子磅秤1台、手機3支；另在場查獲1男1女，這2人身上也都搜出了安非他命共計3包、總含袋重2．03公克。

根據警方了解，巨男家中常有毒友進進出出，所以大門沒鎖，這樣的疏忽也讓警方不費吹灰之力就順利進入室內並查獲大量毒品。而巨男還熱心向警方表示自己也曾在網路遊戲上認識其他的毒品源，令警方聽了直搖頭。

台中市警二分局表示，國內新興毒品常以新潮之咖啡包、梅片、毒巧克力、軟糖等態樣吸引不知情的青年學子好奇使用，嚴重危害青少年身心健康。

適逢暑假期間，為杜絕毒品氾濫、展現保護青少年決心，市警二分局於青春專案期間，加強打擊取締不法行為，擴大建立社區反毒網絡，除與大樓保全業者及里鄰長密集聯繫互動外，並配合轄內的補教業、宗教團體，共同實施反毒宣導，將毒品趕出社區，還給社區一個乾淨的環境！

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )

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