台中》小英為台中打氣 盧秀燕批空汙打臉

2018年07月16日 19:22 中時 張妍溱

連續數日中部地區空氣灰濛濛，中部環團在臉書不斷發布紫爆紅害空品數據，國民黨台中市長參選人盧秀燕發言人團隊砲轟台中市政府和環保署，「空污問題越來越嚴重」蔡英文總統能坐視不管嗎？市府回應：受大氣擴散條件不佳風速偏低所導致。

盧秀燕發言人團隊指出，蔡總統1日來台中不斷讚揚市長林佳龍說，數據顯示台中空氣品質越來越好，卻被抹黑成越來越糟，為林佳龍叫屈。16日蔡英文再度造訪台中，但連日來的空氣品質紫爆紅害數據卻打臉蔡政府。

環保局指出，近日中部雲嘉南地區大氣擴散條件不佳，受到太平洋低氣壓陸續生成，盛行風場為偏東風再加上中央山脈的阻隔，導致背風面的中南部地區風速偏低為空氣品質差的原因。

盧秀燕發言人團隊再提出台電16日上午數據顯示，中火10部燃煤發電機組正火力全開，而且越燒越旺，發電量從上午7點的85–94％，燒到10點的92–97％以上。蔡英文總統和林佳龍市長的「減煤數據說」又被台電打臉。

新聞局回應，定期稽核中火10部機組生煤用量，今年1至6月生煤用量785．91萬噸，用煤量較去年上半年已減122萬噸，是自民國2007年10部機組全數運轉後的歷史新低紀錄。

盧秀燕發言人團隊說，民進黨錯誤的能源政策造成空污問題越來越嚴重，對於台中市連續幾天惡化的空氣品質一點回應都沒有。唯有透過反空污公投，才能迫使民進黨改正他們的能源政策、改善全台空污問題。

環保局表示，台中紫爆天數已由2014年87天、2015年69天、2016年50天，降至2017年24天，今年上半年的紫爆天數也大幅降至10天，創下近8年來新低，顯示台中空汙已有改善。

(中時 )