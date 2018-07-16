《高塔公主》完結篇收視再創新高！孟耿如、莫允雯擁抱大哭不捨

《高塔公主》播出大結局，公主幫和好如初。（東森）

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《高塔公主》播出大結局，公主幫和好如初。（東森）
孟耿如、莫允雯殺青相擁。（東森）
《愛的3.14159》即將接檔。（東森）

台視、東森《高塔公主》7/14播出大結局，劇中孟耿如、莫允雯、鄭茵聲、王牧語公主幫四人最終和好如初，並繼續在事業中奮鬥、不再只是為了愛情而活，讓許多女性觀眾都感同身受。最終回更播出特別版片尾，讓觀眾可以一起回憶四位閨蜜10年間的故事。最終回平均收視1.62，25-49女性觀眾收視更達到2.39，均創下該劇收視新高，並再度拿下偶像劇收視冠軍！還有不少觀眾敲碗希望再拍續集。

最終回收視最高點2.97，落在四位閨蜜一起牽手離開，並笑著回憶過去10年的結局畫面。而公主幫四人戲外也成為好友，殺青當天孟耿如和莫允雯更互相擁抱大哭直呼不捨。孟耿如說，這部戲大家都非常投入，就連拍攝中遇到挫折都是一起解決，「我覺得這真的是很好、很難得的一件事。我最感謝的還是莫允雯，她真的給了我很多的能量，也真的很感謝觀眾對《高塔公主》的喜愛跟支持」。

莫允雯也表示：「默默地跟大家度過了15週，大家一起陪著格麗成長真的很感動！很謝謝大家的支持，也希望《高塔公主》帶給女孩們更多的勇氣跟力量！」Duncan表示「感謝觀眾們喜歡這個作品，有很多愛情會像劇中的角色以凡和米娜，因為人生中的難題而分開，也希望大家都能好好珍惜身邊所愛的人！」。

接檔新戲《愛的3.14159》也將於7/21、7/22首播，並於日前釋出了3分鐘的精彩搶先看。邵雨薇、吳思賢(小樂)、陳大天三人一起上台北打拼，初次到台北的邵雨薇還因為不懂「下車刷卡」的意思，站到公車外面刷卡被全車乘客嘲笑，而心靈受到小小創傷。劇中吳思賢與邵雨薇兩人雖互稱兄妹，但彼此間似有若無的曖昧感，也讓觀眾好奇兩人的真實關係、甚至猜測兩人將會發展「禁忌之戀」，讓該劇自播出前便已引發熱議。

(中時 )

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