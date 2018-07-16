原民會稱邵領域「讓歷史呈現」　鄉親駁「寫進歷史課本就好」

2018年07月16日 19:11 中時 沈揮勝

原民會16日下午在魚池鄉公所辦理邵族傳統領域畫設之說明會。（沈揮勝攝）

鄉民代表會主席張德林怒斥中央政府製造對立。（沈揮勝攝）

魚池鄉長陳錦倫質疑原民領域之歷史截點認定究竟以何為依據？何苦撕裂情感？（沈揮勝攝）

杜張梅莊強調，畫設不影響一般民眾權益。（沈揮勝攝）

大雁村長謝棟漢強烈要求撤銷畫設案。（沈揮勝攝）

鄉代李素紅直指邵族老家阿里山。（沈揮勝攝）

鄉民陳哲彥已被害人身分現身說法。（沈揮勝攝）

12村的村長起立抗議。（沈揮勝攝）

邵族數人到場旁聽，但不方便發言，只私下表示畫設領域沒有惡意，是鄉親們自己想太多。（沈揮勝攝）

會場現況。（沈揮勝攝）

行政院原住民族委員會6月11日公告南投縣魚池鄉全鄉3分之2土地納入邵族傳統領域。由於邵族人口僅占全鄉不到2%，且原民會在畫設之前並未在地方辦理說明會，引發全鄉占超過98%的非原住民鄉親大反彈，怒斥中央政府無法無天，天下豈有1萬6000人，需看300人臉色過活的道理？！

原民會16日下午，由該會土地管理處處長杜張梅莊主持，在魚池鄉公所辦理說明會。他開門見山，坦承在地方說明與溝通上有疏漏，但強調畫設絕對不會影響私有土地與鄉親權益；眾所關切的部落諮商同意辦法，將合理修改以符合公平原則。

杜張梅莊指出，該領域畫設案在公告前未與鄉親先溝通引發誤解，確實已帶給原民會一些警惕；但畫設是依法執行，且範圍只涉及公有土地，因此開會時只邀國有財產署、林務局等公家地主、資源治理機關參與。

杜張梅莊強調，邵族傳統領域的畫設，是為了要讓歷史事實呈現，不是要把土地交給邵族。

但此說法立即遭到長輩家族世居日月潭光華島、1930年代才因日月潭興壩水位提高，被迫遷的南投縣全縣村里長聯誼會總會長賴見成反駁。

賴見成說，如果只是要讓歷史事實呈現，那就清楚地記載在中、小學的歷史課本，教導全台灣的孩子「哪個地方以前是哪些原住民族的生活領域」就好，何苦多此一舉，撕裂族群。

鄉民代表李素紅說，邵族自稱祖先是從阿里山追逐白鹿而來，那代表他們只能算是遷移旅居，根本也不是日月潭人！他們真正傳統領域，應該是在阿里山才對。

大雁村長謝棟漢與鄉代黃長貴、劉勝隆、王裕元等先後發言，大致都在強調哪個年代那些族群住在哪個區塊，歷史會演進、土地會更替。

「漢人都來台數百年了、千年遺址還挖出陶片，哪個民族能證明那是他們祖先的？畫設幾百幾千年前的族群傳統領域，究竟應該選在哪個歷史截點來認定？」

整個畫設案中，最讓鄉親驚惶與憤怒的是《諮商取得原住民族部落同意參與辦法附件》，內容包山包海，連修水溝、公墓都得經邵族同意，且白紙黑字清楚載明。

雖然原民會與邵族人都說，不會影響私有地及民眾權益，但鄉民陳哲彥以被害人身分現身說法，說他在魚池鄉與仁愛鄉邊界耕作的私有地，飽受原住民騷擾、甚至被全部落的人包圍，損失100多萬元，弄到最後是「被胡鬧一場」。

鄉民代表會主席張德林、鄉長陳錦倫都說，原漢和平相處於百年，何苦製造對立、傷害情感？他們與各村村長、鄉民代表都強烈主張立即撤銷該畫設案。

但杜張梅莊表示，該案是依法執行、依法公告，要撤銷不可能，只能看魚池鄉公所日前所提訴願進展如何；至於部落諮商同意辦法，會朝更合理化的方向修改；比較可能的方式，是訂定開發案的經濟規模，以及民眾嫌惡項目，需經部落諮商同意。

(中時 )