夜問打權》谷辣斯曾說「光復節是痛苦開始」 現在怎接中華民國政院發言人？

2018年07月16日 19:12 中時電子報 綜合報導

政院發言人名用堅用羅馬拼音？堅持用羅馬拼音騙外界尊重原民文化？！ 谷辣斯的姓原來是日本名？姓來自其父日本名！Yotaka日文意思竟是…？谷辣斯曾說「光復節是痛苦開始」，現在怎接中華民國政院發言人？「光復」讓原民被強迫改姓、講漢語！姓沿用日本名就很甘願？蔡政府找酒駕者當政院發言人？賴揆不知情？找發言人前不用先調查？

第4次連習會和平展開！習近平稱連戰「好久不見的老朋友」！習近平談話，充分體現對台灣尊重與平等對待！堅持九二共識、反對台獨！習對兩岸關係提「4個堅定不移」！習近平：尊重台灣同胞特殊心態，充分尊重台灣社會制度、生活方式！鴉片戰爭、甲午戰爭，激發習近平民族歷史責任感！兩岸往和統邁進？習近平：是中國人，什麼都可以談！不是中國人，什麼都不用談！蔡政府還不懂嗎？兩岸險峻時刻！連習會面傳遞的訊息是…對「台獨」的最後通牒？台獨、美國挑戰一中！習近平見連戰，實向美、蔡政府釋訊息？

今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

主持人：黃智賢

來賓：董智森(政治評論員)

吳育昇(前立法委員)

羅智強(野台發起人)

鄭師誠(資深媒體人)

習賢德(前輔大新聞系主任)

(中時電子報)