剛上任就出席交接　蔡清祥：要勇於發澄清稿

2018年07月16日 19:11 中時 葉臻

法務部長蔡清祥要求機關首長針對不實消息，勇於發布澄清稿。（葉臻攝）

蔡清祥（前排左五）參加矯正署卸、新任高階主管及所屬矯正機關首長聯合交接宣誓典禮。（葉臻攝）

法務部16日上午舉辦部長交接典禮，由原任調查局長的蔡清祥接任法務部長一職，蔡清祥下午即趕往桃園，參加矯正署卸、新任高階主管及所屬矯正機關首長聯合交接宣誓典禮。

法務部矯正署人事異動包括矯正署後勤資源組長蔡永生調派桃園女子監獄典獄長、澎湖監獄典獄長葉漢潼調派雲林第二監獄典獄長、明德外役監獄典獄長杞炎烈調派澎湖監獄典獄長、岩灣技能訓練所長鄭義騰調派明德外役監獄典獄長、矯正署安全督導組長陳憲章調派岩灣技能訓練所所長、臺東監獄典獄長彭永富調派自強外役監獄典獄長、花蓮看守所長林順斌調派臺東監獄典獄長、宜蘭監獄副典獄長黃敬謀調升花蓮看守所長、彰化少年輔育院長劉嘉勝調派桃園少年輔育院長、綠島監獄典獄長饒雅旗調派彰化少年輔育院長、高雄監獄副典獄長莊國勝調升綠島監獄典獄長，連同新上任的矯正署副署長周輝煌、主任秘書葉貞伶、安全督導組長吳信彥、後勤資源組長蘇坤銘聯合宣誓。

蔡清祥指出，法務部去年獲得195項司改決議，其中矯正署涉及了45項，主責業務35項，是本部司改決議排名第2高的單位，他強調矯正署的目的就是讓收容人回到社會成為良民，他要求機關單位「主動與社會對話」，避免讓人民產生誤解，他強調近年來假新聞充斥，更需要澄清，「各位首長不要猶豫，若發現新聞對我們不利，應該要主動發布澄清稿。」

(中時 )