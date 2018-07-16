剛上任就出席交接　蔡清祥：要勇於發澄清稿

法務部矯正署16日舉行卸、新任高階主管及所屬矯正機關首長聯合交接宣誓典禮。（葉臻攝）

友善列印
中時
法務部長蔡清祥要求機關首長針對不實消息，勇於發布澄清稿。（葉臻攝）
蔡清祥（前排左五）參加矯正署卸、新任高階主管及所屬矯正機關首長聯合交接宣誓典禮。（葉臻攝）

法務部16日上午舉辦部長交接典禮，由原任調查局長的蔡清祥接任法務部長一職，蔡清祥下午即趕往桃園，參加矯正署卸、新任高階主管及所屬矯正機關首長聯合交接宣誓典禮。

法務部矯正署人事異動包括矯正署後勤資源組長蔡永生調派桃園女子監獄典獄長、澎湖監獄典獄長葉漢潼調派雲林第二監獄典獄長、明德外役監獄典獄長杞炎烈調派澎湖監獄典獄長、岩灣技能訓練所長鄭義騰調派明德外役監獄典獄長、矯正署安全督導組長陳憲章調派岩灣技能訓練所所長、臺東監獄典獄長彭永富調派自強外役監獄典獄長、花蓮看守所長林順斌調派臺東監獄典獄長、宜蘭監獄副典獄長黃敬謀調升花蓮看守所長、彰化少年輔育院長劉嘉勝調派桃園少年輔育院長、綠島監獄典獄長饒雅旗調派彰化少年輔育院長、高雄監獄副典獄長莊國勝調升綠島監獄典獄長，連同新上任的矯正署副署長周輝煌、主任秘書葉貞伶、安全督導組長吳信彥、後勤資源組長蘇坤銘聯合宣誓。

蔡清祥指出，法務部去年獲得195項司改決議，其中矯正署涉及了45項，主責業務35項，是本部司改決議排名第2高的單位，他強調矯正署的目的就是讓收容人回到社會成為良民，他要求機關單位「主動與社會對話」，避免讓人民產生誤解，他強調近年來假新聞充斥，更需要澄清，「各位首長不要猶豫，若發現新聞對我們不利，應該要主動發布澄清稿。」

(中時 )

原民會稱邵領域「讓歷史呈現」　… 移民署金門充電 要讓大家更有感

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。