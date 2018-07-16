嘉義市「夢想online」結合民間捐款 助弱勢存款理財

2018年07月16日 19:35 中時 廖素慧

嘉義市九華山地藏庵董事長黃俊森（左）捐款，市長涂醒哲（右）代表接受，衛福部長陳時中見證。（廖素慧攝）

嘉義市社會處長張元厚說明社福措施。（廖素慧攝）

嘉義市政府為協助弱勢家庭生活自立，實施「夢想online計畫」，並結合中央「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，做社會服務，換取點數兌換生活物資、現金存款，嘉義市九華山地藏庵董事長黃俊森16日捐款，市長涂醒哲代表接受，衛福部長陳時中見證、稱許。

嘉義市執行「夢想online計畫」2年多，鼓勵弱勢家庭投入公私部門做社會服務，換取點數，以點數兌換冰箱、洗衣機等家庭所需的夢想商品，衛福部去年起推行「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，市府將「夢想online計畫」與「兒童及少年未來教育與發展帳戶」結合，弱勢家庭做社服所得點數，可以選擇兌換生活物品，或現金存款到教育發展帳戶。

社會處長張元厚說，市府未編列預算挹注這2項社福措施，運用民間資源，九華山地藏庵慨捐50萬提供弱勢家庭兌換現金存款之用途。

涂醒哲表示，「兒少發展帳戶」協助弱勢兒少儲蓄教育金或創業金，家長定額儲蓄，中央政府相同額度的存款到其帳戶，市府配合中央政策，截至6月底，符合低收、中低收資格104戶107人中，有52戶52人開戶，開戶率達50％。

(中時 )