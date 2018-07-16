迎接花博！中市10處城市入口景觀改善完成

2018年07月16日 19:56 中時 盧金足

迎接台中世界花博，台中市政府進行城市入口景觀改造工程，挑選花博展區外4處亮點，及6處道路節點進行景觀改善，包括后里火車站植栽綠牆、后里交流道槽化島種出同心圓、清泉崗機場旁綠地植栽排鳳尾等，6月上旬已陸續完工，為花博營造更濃厚的氣氛。

建設局表示，「花園城市運動計畫-城市入口景觀改造工程」於農曆年前啟動，以花博為核心，工程遍佈后里區、豐原區、神岡區、外埔區及西屯區，共選擇4處關鍵亮點及6處道路節點進行景觀改善，結合當地特色進行景觀設計。

10處地點分別在后里火車站、清泉崗機場、大雅交流道、國道四號三豐路匝道口橋下空間、后科路一段、后里交流道、外埔展區的縣道132線、豐原火車站、豐原大道七段及神岡豐原交流道。

建設局長黃玉霖表示，完成的10處入口景觀改善，以串聯花博為主，為展現花園城市執行理念，要求施工團隊慎選優良的苗木規格，落實工程品質管控，以及加強完工後的維護管理，力求呈現給市民優質的城市入口景觀。

其中，后里火車站利用既有二座月台，大面積植栽綠牆呈現花博亮點，於驗收合格後每3個月更換一次視覺主題，包含在地產業的薩克斯風、百合意象以及后里馬場等地區特色。

還有以同心圓圖樣進行種植的后里交流道，採用宮粉仙丹、馬纓丹及金露花等蜜源植栽吸引昆蟲，以達生態效益；另，國外旅客往返必經的清泉崗機場旁的綠地已完成「有鳳來儀」的入口意象。

大雅交流道則利用既有槽化島，種植大量的藍星花、矮仙丹、日日春、紫花馬纓丹、朱蕉、金露花等多年生灌木，利用植栽花色特色進行大小圖圓心弧線的搭配，效果廣受市民好評。

另外，豐原交流道的簡易綠美化，國道四號三豐路匝道口橋下以花博圖騰為發想，反轉既有裸露空間，採枯山水方式排設卵石呈獻的乾式景觀；還有連接外埔展區縣道132線、豐原展區的豐原大道七段至八段以及后科路一段及三段均是利用中央分隔島頭尾的閒置空間完成綠美化。

(中時 )